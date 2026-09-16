Un grupo de alrededor de un centenar de jóvenes se concentró con banderas españolas y mensajes dirigidos al Gobierno para solicitar su reubicación fuera de la ciudad autónoma

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Un grupo de alrededor de 100 menores migrantes que permanecen en Ceuta se concentró en la playa del Trampolín para reclamar su traslado a la península y pedir una solución a su situación.

Los jóvenes, parte de los más de 1.000 menores que continúan en la ciudad autónoma, según los datos citados en la información, mostraron banderas españolas y portaron pancartas durante la protesta, en la que lanzaron mensajes solicitando protección y su reubicación.

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Durante la concentración se escucharon consignas como “¡Viva Pedro Sánchez!” y “¡Viva España!”, además de peticiones dirigidas al presidente del Gobierno para que intervenga en el traslado de los menores.

Petición de traslado a la península

Los participantes reclamaron abandonar Ceuta y ser trasladados a la península, argumentando que necesitan una respuesta por parte de las administraciones.

La protesta tuvo lugar en una zona donde permanecen instalados algunos grupos de migrantes, mientras continúa el debate político e institucional sobre la gestión de los menores llegados a la ciudad autónoma.

Debate político sobre la responsabilidad

La concentración se produjo después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respondiera a preguntas sobre la situación de los menores en Ceuta señalando que la responsabilidad debía consultarse al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas.

La situación de los menores migrantes se mantiene como uno de los principales puntos de debate entre el Ejecutivo central y el Gobierno de Ceuta, especialmente en relación con los mecanismos de traslado y acogida en otras comunidades.

Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, el presidente también fue cuestionado por el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, sobre la gestión de la crisis migratoria en la ciudad autónoma.