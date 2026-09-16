La Guardia Civil localizó a los ocupantes hacinados en distintas zonas de la vivienda, mientras la Policía Nacional desarticuló otra trama que alquilaba garajes como alojamiento irregular

La Guardia Civil ha detenido en Ceuta a una pareja acusada de ocultar a 25 inmigrantes en situación irregular en el interior de un piso, donde presuntamente les cobraban 300 euros mensuales por persona por permanecer alojados en condiciones de insalubridad.

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La operación permitió localizar el denominado piso patera en un inmueble situado en el número 91 de la calle Real, después de que varios vecinos alertaran a los agentes sobre la situación que se estaba produciendo en la vivienda.

Durante la intervención, los efectivos encontraron a los ocupantes distribuidos en diferentes zonas del inmueble: cinco personas permanecían en la cocina, otro grupo en una habitación, otros en el garaje y algunos en los descansillos del edificio.

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Seis menores entre los 25 inmigrantes localizados

Entre las personas encontradas en la vivienda había seis menores de edad, según la información facilitada sobre el operativo.

Todos ellos habrían llegado a la ciudad autónoma durante la entrada masiva registrada en el mes de julio.

Los agentes trasladaron a los ocupantes a dependencias oficiales para iniciar los trámites correspondientes junto a la Policía Nacional, encargada de las actuaciones relacionadas con su situación administrativa.

Otra operación contra una red que alquilaba garajes

De forma paralela, la Policía Nacional desarrolló otra operación en Ceuta contra una organización dedicada presuntamente al favorecimiento de la inmigración irregular.

Según la investigación, la red captaba personas, les proporcionaba alojamiento, cobraba por esos servicios y organizaba su traslado irregular hacia la península.

Los responsables habrían utilizado un garaje comunitario en la barriada del Príncipe como lugar de alojamiento, cobrando cantidades cercanas a los 900 euros mensuales por dormir en el suelo mientras se preparaba el traslado.

Algunos de los espacios se ofrecían por importes próximos a 30 euros diarios, incluyendo plazas de garaje y trasteros.

Amenazas y cobros adicionales durante la estancia

La investigación apunta también a que los responsables cobraban pequeñas cantidades adicionales por servicios como la carga de teléfonos móviles, con importes de entre cinco y diez euros.

Los inmigrantes entrevistados durante las actuaciones policiales habrían relatado la existencia de amenazas y coacciones para evitar que colaboraran con los investigadores.

Además, la organización habría ofrecido supuestamente traslados irregulares hacia la península por cantidades que podrían alcanzar los 6.000 euros.

Las actuaciones se producen semanas después de otra condena relacionada con el alojamiento irregular de inmigrantes en un garaje de la avenida Reyes Católicos, en un contexto en el que las fuerzas de seguridad mantienen abiertas investigaciones sobre posibles redes de explotación vinculadas a la situación migratoria en Ceuta.