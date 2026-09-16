El sindicato CSIF ha reclamado medidas urgentes para la Policía Local, así como para los servicios de Menores y Sociales en Ceuta, dada la situación extraordinaria que atraviesa la ciudad. En este sentido, han solicitado una reunión inmediata del Comité de Seguridad y Salud.

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La petición surge tras recibir una respuesta del Servicio de Prevención, el cual ha indicado que «no procede realizar dicho procedimiento en las circunstancias actuales». Este hecho ha generado preocupación entre los miembros del sindicato sobre la efectividad de las medidas de seguridad en la ciudad.

CSIF considera que la actual crisis en Ceuta requiere que se tomen medidas proactivas para garantizar la seguridad de los agentes de la Policía Local y de los trabajadores de los Servicios Sociales que están en la primera línea de atención a situaciones complicadas.

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La falta de atención a esta situación puede derivar en un aumento de riesgos tanto para el personal como para la ciudadanía. Por ello, CSIF insiste en la necesidad de actuar con celeridad para evitar problemas mayores en la gestión de la seguridad y los servicios sociales.

Los responsables del sindicato están en continuo contacto con los organismos competentes para que se escuchen sus demandas y se implementen las medidas necesarias que salvaguarden la integridad de los trabajadores y de las personas a las que atienden.

La situación en Ceuta, marcada por la presión migratoria y otros desafíos sociales, añade complejidad a los trabajos que realizan estos cuerpos, lo que justifica la urgencia de la solicitud. El sindicato espera una respuesta rápida y efectiva a sus demandas.