La fiscal Silvia Rojas ha requerido a la Audiencia Nacional que inicie una investigación sobre el delegado del Gobierno en Ceuta, Pérez Triano, debido a posibles omisiones en su actuación durante la crisis fronteriza que tuvo lugar en julio.

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Según las autoridades, se está analizando si Pérez Triano incurrió en omisiones que podrían ser penalmente relevantes, lo que incluye fallas en las medidas de prevención, auxilio y protección ante la entrada masiva de migrantes en ese periodo.

La crisis migratoria en Ceuta supuso un desafío considerable para las fuerzas de seguridad y los organismos de gestión de la crisis, lo que ha puesto de relieve la necesidad de una revisión exhaustiva de los protocolos y procedimientos establecidos.

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La petición de la Fiscalía se produce en un contexto donde la situación en la frontera ha generado tensiones tanto políticas como sociales, y se busca determinar la responsabilidad de los gestores de la crisis.

En la evaluación de la actuación de Pérez Triano, se examinarán no solo su respuesta inmediata durante la crisis, sino también las decisiones tomadas con anterioridad que pudieron haber influido en el desarrollo de los acontecimientos.

La decisión de la Fiscalía de remitir esta cuestión a la Audiencia Nacional refleja el interés por esclarecer los eventos que rodearon la crisis migratoria en Ceuta y garantizar que se tomen las responsabilidades adecuadas.