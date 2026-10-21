MADRID — El presidente de la República Argentina, Javier Milei, ha vuelto a generar un fuerte revuelo político y diplomático durante su estancia en la capital de España. Durante su intervención de este miércoles en un desayuno informativo organizado por la plataforma Nueva Economía Fórum en el Real Casino de Madrid, el mandatario sudamericano calificó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de «impresentable dictador» y llamó abiertamente a la ciudadanía a «sacar a patadas a los socialistas».

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Las descalificaciones se produjeron al comienzo de su alocución, cuando Milei valoraba los vínculos históricos y de acogida entre ambos países. En ese momento, contrapuso la emigración argentina hacia suelo español con la situación política nacional: «España ha sabido acoger a cientos de miles de argentinos que escaparon de la miseria y falta de futuro fruto del siniestro socialismo del siglo XXI, su sucursal Argentina, que es el kirchnerismo, y que ustedes padecen regularmente con el impresentable dictador de Pedro Sánchez», aseveró ante los asistentes, que respondieron con aplausos a sus palabras.

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«Una deuda de honor con su propia sangre»

A lo largo de su discurso, en el que definió a España como la «cuna del liberalismo», el presidente argentino elevó el tono contra el Ejecutivo de coalición y los partidos de izquierda, apelando al auditorio a combatir sus políticas en el plano electoral e ideológico.

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«Es una deuda de honor que tienen con su propia sangre: sacar a los socialistas a patadas, porque ustedes son la cuna del liberalismo», exclamó el líder ultraliberal ante los empresarios, diplomáticos y personalidades congregados en el acto.

Las graves descalificaciones de Milei se producen en el marco de un viaje de carácter privado que destaca por el aislamiento institucional del mandatario, en una jornada en la que las principales espadas políticas de la oposición y del Gobierno han evitado mantener reuniones de agenda con él en plena precampaña electoral.