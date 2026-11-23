El hombre, de 53 años e identificado como Gonzalo Germán Sánchez Rey, ha recibido al menos un disparo en la cabeza en un garaje de Valdebebas este lunes al mediodía, en un ataque que las fuentes policiales vinculan a una posible deuda impagada.

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Un hombre de 53 años y nacionalidad colombiana, identificado como Gonzalo Germán Sánchez Rey y conocido como ‘El Coletas’, ha resultado gravemente herido este lunes en un tiroteo registrado en un aparcamiento del barrio madrileño de Valdebebas (distrito de Hortaleza), según informan fuentes próximas a la investigación recogidas por EFE y otros medios como ABC, laSexta y Onda Cero.

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El suceso ha ocurrido alrededor de las 12:30 horas en el interior de un garaje situado en la calle de José Antonio Corrales, en un edificio residencial destinado al alquiler de larga estancia y próximo a un gimnasio de la zona. La víctima ha recibido al menos un impacto de bala en la cabeza y ha sido atendida en el lugar por sanitarios de Samur-Protección Civil, que lograron estabilizarla antes de su traslado en estado crítico al Hospital Universitario La Paz, con escolta de la Policía Municipal de Madrid.

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La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación —con participación de agentes de Policía Científica y Judicial— y mantiene un dispositivo para localizar al autor o autores del ataque, que huyeron tras los disparos. En el escenario del tiroteo los agentes han hallado dos armas de fuego, que han sido intervenidas para su análisis.

De acuerdo con fuentes consultadas por EFE, una de las principales hipótesis sobre el móvil del intento de homicidio apunta a una deuda pendiente de pago por parte de la víctima. Sánchez Rey era considerado por los cuerpos policiales como uno de los enlaces entre redes del narcotráfico de Colombia y España: fue extraditado a España en 2011 —donde la Audiencia Nacional le impuso una condena luego rebajada a siete años por el Tribunal Supremo con la atenuante de arrepentimiento tardío— y volvió a ser detenido en Madrid en 2018 a raíz de una orden internacional de detención y extradición cursada por Estados Unidos por un alijo de 713 kilos de cocaína interceptado en 2009 en aguas internacionales del Caribe.