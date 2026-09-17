La ministra de Sanidad, Mónica García, ha declarado que el Hospital Universitario de Ceuta no se encuentra en estado de colapso, a pesar del incremento en la presión asistencial en los últimos días.

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Aunque García desmiente una situación crítica en el centro sanitario, sí reconoce un aumento de la tensión en varios servicios, concretamente en Urgencias, Medicina Interna, Pediatría y Medicina Preventiva.

García ha explicado que se han incorporado 99 profesionales de refuerzo para hacer frente a esta creciente demanda, lo que debería ayudar a aliviar la carga de trabajo en el hospital.

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No obstante, a pesar de estas medidas, los sindicatos de Sanidad han mantenido su amenaza de huelga, prevista para el próximo 24 de septiembre, debido a la situación de presión a la que se enfrentan los trabajadores en el Hospital de Ceuta.

La Ministra ha subrayado la importancia de un correcto flujo de información y comunicación entre la administración sanitaria y los profesionales para evitar alarmismos y malentendidos sobre el estado del hospital.

Con la llegada del otoño, el Hospital Universitario de Ceuta se prepara para un posible aumento en el número de pacientes, lo que podría requerir una atención constante a la situación estructural y asistencial del centro.