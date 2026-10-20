La diseñadora de trajes de baño australiana ha fallecido en el hospital rodeada de sus seres queridos tras ser madre a principios de año, sin que por el momento se hayan hecho públicas las causas del deceso.

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La industria de la moda y la sociedad internacional lamentan el fallecimiento de la modelo y diseñadora australiana Sahara Ray a los 34 años de edad. La triste noticia ha sido dada a conocer por el portal estadounidense TMZ y confirmada posteriormente por la revista People, citando fuentes de su entorno más cercano.

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«Falleció anoche rodeada de su familia en el hospital. Era muy querida», ha manifestado la familia de la joven a través de un escueto comunicado oficial. Por el momento, la causa exacta de su muerte no ha sido confirmada por sus allegados ni por el equipo médico que la asistió en el centro hospitalario. El deceso se produce pocos meses después de que la creadora diera a la luz a su primera hija a principios de este mismo año.

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Una trayectoria vinculada a la moda, el surf y las redes sociales

Sahara Ray alcanzó una notable relevancia pública gracias a su proyección profesional en el mundo del modelaje y a su consolidada presencia en las plataformas digitales, donde acumuló una nutrida comunidad de seguidores en Instagram. De forma paralela a su faceta como imagen publicitaria, desarrolló su perfil emprendedor en el sector del diseño textil al fundar su propia firma especializada en ropa de baño, Sahara Ray Swim.

Nacida en el seno de una familia ligada al deporte de élite, la joven era hija de Tony Ray, célebre figura y leyenda del surf internacional. Debido a la actividad profesional de su progenitor, Ray pasó gran parte de su infancia y juventud viajando de forma continuada entre Australia, California y Hawái, un entorno oceánico que marcó posteriormente el concepto de sus colecciones de baño.

Su repercusión mediática y su estado de salud

En el plano mediático, el nombre de Sahara Ray acaparó numerosos titulares internacionales a raíz de su relación sentimental con el cantante canadiense Justin Bieber, con quien fue fotografiada durante unas vacaciones estivales en Hawái en el año 2016. Con anterioridad, la modelo también fue vinculada sentimentalmente con el intérprete australiano Cody Simpson.

En los últimos tiempos, la diseñadora abordó públicamente diversos aspectos relacionados con su estado de salud. En 2024, Ray habló de forma abierta sobre su batalla contra el síndrome de Guillain-Barré, una afección autoinmune que afecta al sistema nervioso. Sin embargo, las autoridades y los medios de comunicación no han vinculado de manera oficial dicho diagnóstico con la causa de su repentino fallecimiento.