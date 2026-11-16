Antonio Sabugueiro, creador e impulsor de la popular prueba atlética que reúne cada Nochevieja a más de cuarenta mil corredores en las calles de Madrid, ha fallecido este domingo, dejando un legado ligado de forma permanente al barrio de Vallecas y al atletismo español.

Lee tambien: Muere Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife

Antonio Sabugueiro, figura esencial en la historia del atletismo popular en España por ser el ideólogo y fundador de la San Silvestre Vallecana, falleció este domingo a los noventa y cuatro años de edad. Nacido el veintiséis de junio de mil novecientos treinta y dos en Ourense, Galicia, Sabugueiro mantuvo una estrecha vinculación con el barrio madrileño de Vallecas desde su llegada a la capital. Aunque llegó a desempeñar labores como directivo en el equipo de fútbol del Rayo Vallecano, su gran pasión estuvo siempre centrada en el mundo del atletismo, disciplina a la que dedicó buena parte de su trayectoria.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

El origen de la emblemática cita deportiva de fin de año se remonta a una reunión mantenida por el propio Sabugueiro junto a sus amigos Carlos Roa y Manolo Fernández en la cafetería Bellaluz, ubicada en el número seis de la calle Monte Igueldo. El propósito de aquel encuentro era diseñar una competición diferente a las carreras habituales de barro que solían celebrarse en la Casa de Campo y en otros parques de Madrid, tomando como inspiración y réplica la reconocida carrera de Sao Paulo, en Brasil.

Lee tambien: Muere a los 64 años Juan Atkins, pionero y creador del techno, en un hotel de México horas antes de un concierto

De los cincuenta y siete corredores iniciales a la consolidación del 31 de diciembre

La primera edición de la prueba tuvo lugar el veintisiete de diciembre de mil novecientos sesenta y cuatro bajo la denominación oficial de Gran Premio Vallecas. Aquella jornada inaugural contó con la participación exclusiva de cincuenta y siete corredores, todos ellos hombres, quienes completaron un recorrido de dos coma siete kilómetros que concluyó con la victoria de Jesús Hurtado.

Fue a partir de la segunda edición cuando la competición comenzó a ser conocida como San Silvestre Vallecana, a raíz de un artículo publicado por el periodista del diario Marca José Luis Gilabert, momento en el que también trasladó su fecha de celebración al treinta y uno de diciembre. Con el paso de los años, la carrera experimentó un crecimiento sostenido en su volumen de participación. En mil novecientos setenta y siete se abrió a los corredores populares tras una propuesta del locutor Pepe Domingo Castaño, mientras que en mil novecientos ochenta y uno se instauró oficialmente la categoría femenina, cuya primera vencedora fue la atleta noruega Grete Waitz.

Referente del atletismo mundial y reconocimientos institucionales

En la actualidad, la San Silvestre Vallecana supera los cuarenta mil participantes en cada edición, desarrollando un trazado de diez kilómetros que parte desde los alrededores del estadio Santiago Bernabéu. Mientras la modalidad popular finaliza en las calles de Vallecas, la carrera internacional concluye en el interior del estadio del Rayo. A lo largo de su historia, la cita ha reunido a destacadas figuras del atletismo español como José Luis González, Martín Fiz, Fermín Cacho, Patricia Arribas, Ramiro Matamoros, Isaac Viciosa, Chema Martínez, Jesús España, Nuria Fernández, Recuerdo Arroyo, Reyes Estévez, Jesús Ramos, Yago Rojo, Laura Priego o Laura Luengo, además de referentes internacionales como el keniano Eliud Kipchoge, el ugandés Jacob Kiplimo o la británica Paula Radcliffe.

Despedimos a Antonio Sabugueiro, creador de la San Silvestre Vallecana, una carrera que ha marcado el fin de año de Madrid desde hace 65 años y que, gracias a su impulso, se ha convertido en una de las grandes carreras internacionales en nuestra ciudad.



DEP. El cariño de Madrid… pic.twitter.com/WeDWBO6iXz — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) November 15, 2026

Por su dilatada contribución al fomento del deporte, Antonio Sabugueiro recibió diversas distinciones oficiales a lo largo de los últimos años. Entre los galardones obtenidos destacan la Copa Stadium correspondiente a los Premios Nacionales del Deporte, la medalla de bronce de la Real Orden al Mérito Deportivo, el trofeo al Mérito Deportivo concedido por la Real Federación Española de Atletismo y el emblema al Mérito Deportivo otorgado por el Instituto Municipal de Deportes.