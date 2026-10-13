El intérprete estadounidense, que encarnó a Walter White Jr. en la aclamada ficción televisiva y ejerció como filántropo y defensor de los derechos de las personas con discapacidad, ha fallecido en Texas.

El actor estadounidense Roy Frank Mitte III, conocido profesionalmente como RJ Mitte, ha fallecido este lunes a los 34 años de edad, según ha confirmado un portavoz de la oficina de la jueza de paz Cindy Hinojosa en Brownsville, Texas. Las autoridades de Estados Unidos se encuentran realizando las investigaciones pertinentes para esclarecer la causa del deceso del intérprete.

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A través de un comunicado remitido al medio especializado Deadline, sus representantes confirmaron el fallecimiento y expresaron sus condolencias por la pérdida: “Con profunda tristeza compartimos la trágica noticia del fallecimiento de RJ Mitte, querido actor, filántropo y apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidad”.

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De su proyección internacional en ‘Breaking Bad’ a su labor social

RJ Mitte alcanzó la fama mundial por su interpretación de Walter “Flynn” White Jr., el hijo de Walter White —personaje encarnado por Bryan Cranston— en la serie de televisión Breaking Bad. Por su trabajo en este célebre reparto televisivo, el actor fue galardonado con el Premio del Sindicato de Actores al mejor reparto de televisión.

Al igual que el personaje que le dio a conocer ante el gran público, a Mitte le diagnosticaron parálisis cerebral durante su infancia, una discapacidad física que afecta a la capacidad de movimiento de la persona.

Tras su consolidación en el panorama audiovisual, la carrera del actor sumó participaciones en diversas producciones cinematográficas y televisivas. Entre sus trabajos destacan apariciones en títulos como Switched at Birth, Dixieland, Robot Chicken, Now Apocalypse y The Guardians of Justice.

Compromiso con la inclusión de artistas con discapacidad

Más allá de su faceta en la interpretación, Mitte desarrolló una intensa labor pública vinculada a la concienciación y la visibilidad. En el ámbito de los medios de comunicación, se convirtió en uno de los colaboradores de Channel 4 para cubrir la retransmisión de los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro 2016.

Asimismo, el intérprete ejerció de manera activa como portavoz de la campaña I AM PWD (Inclusion in the Arts and Media of Performers With Disabilities), una iniciativa orientada a promover la inclusión de artistas con discapacidades en las artes y los medios de comunicación.