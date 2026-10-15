Una mujer pierde la vida en el Hospital comarcal de la Axarquía tras la caída en picado del elevador, un siniestro en el que se han registrado al menos cinco personas heridas

Una mujer de 82 años ha fallecido este miércoles como consecuencia del desplome del ascensor de una residencia ubicada en el municipio de Vélez-Málaga (Málaga). En el siniestro, que tuvo lugar alrededor de las 20:30 horas, resultaron heridas al menos cinco personas más que se encontraban en el interior del habitáculo en el momento del accidente. La víctima mortal fue evacuada por los servicios de emergencia hasta el Hospital comarcal de la Axarquía con pronóstico grave, centro sanitario en el que terminó perdiendo la vida pese a la asistencia médica prestada.

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El ascensor quedó parado antes de caer en picado con seis ocupantes en su interior

El suceso se desencadenó durante la noche de este miércoles en las instalaciones del centro residencial situado en la comarca de la Axarquía. Según han confirmado fuentes municipales a la agencia EFE, el ascensor se quedó parado inicialmente para, acto seguido, terminar cayendo en picado con sus ocupantes en el interior. En el elevador viajaban la anciana de 82 años junto a por lo menos cinco personas más, quienes sufrieron lesiones de diversa consideración como consecuencia del impacto de la estructura.

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Tras registrarse el accidente pasadas las 20:30 horas, se dio aviso a los equipos asistenciales, que se desplazaron de inmediato hasta la residencia de Vélez-Málaga. Los efectivos de emergencia atendieron en el lugar de los hechos a las víctimas de la caída y procedieron a coordinar el traslado de los afectados hasta el Hospital comarcal de la Axarquía para su posterior evaluación y tratamiento especializado.

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Fallecimiento de la anciana e incertidumbre sobre las causas de la caída

Entre los heridos del siniestro, la mujer de 82 años presentaba el cuadro clínico de mayor gravedad. A pesar de la celeridad en su evacuación e ingreso en el centro hospitalario malagueño, los sanitarios no pudieron hacer nada por salvarle la vida, confirmándose su fallecimiento en las instalaciones sanitarias. Por el momento, no se ha precisado si la anciana fallecida tenía la condición de residente del centro geriátrico.

Hasta la fecha, no se dispone de más información sobre cómo pudo suceder el fallo técnico que derivó en el desplome del ascensor hasta provocar el desenlace mortal. Del mismo modo, las causas exactas que terminaron desencadenando el deceso de la mujer de 82 años en el centro hospitalario tampoco han sido confirmadas de forma oficial por las fuentes intervinientes.