La víctima ha sido trasladada en estado muy grave al hospital de La Paz por los sanitarios de Samur-Protección Civil, mientras la Policía Nacional ha recuperado dos revólveres y apunta a una posible venganza o ajuste de cuentas.

Un hombre de 53 años ha resultado herido de extrema gravedad tras ser tiroteado en la cabeza en el aparcamiento de un gimnasio situado en el barrio de Valdebebas. El suceso ha provocado un extraordinario revuelo en este enclave urbano y ha movilizado tanto a los servicios de emergencias sanitarias como a los agentes de la Policía Nacional, que ya han logrado recuperar dos revólveres vinculados con la agresión armada.

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Según los datos confirmados sobre el suceso, la víctima es un varón de 53 años que recibió el impacto de bala en la cabeza cuando se encontraba en el estacionamiento del citado centro deportivo. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron de inmediato los sanitarios de Samur-Protección Civil para atender al herido en el mismo punto del ataque. Tras una primera asistencia de urgencia en el aparcamiento del gimnasio, los equipos médicos procedieron al traslado del hombre al hospital de La Paz, donde ingresó con pronóstico muy grave.

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Intervención de la Policía Nacional e hipótesis del ajuste de cuentas

De forma paralela a la actuación sanitaria de Samur-Protección Civil, efectivos de la Policía Nacional se hicieron cargo de las actuaciones en el lugar del tiroteo en Valdebebas. Durante la intervención policial desarrollada en la zona del suceso, los agentes han conseguido recuperar dos revólveres, un hallazgo que forma parte de las diligencias abiertas tras este ataque con arma de fuego en el estacionamiento del gimnasio.

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En cuanto al móvil del tiroteo, las primeras líneas de investigación se centran en el modo en que se ejecutó la agresión. Por el modus operandi empleado contra la víctima de 53 años en el aparcamiento, todo apunta en principio a que el disparo en la cabeza responde a una venganza o a un ajuste de cuentas. Los investigadores mantienen abiertas las pesquisas a partir de los indicios recabados en el escenario del crimen, entre los que destacan las dos armas de fuego recuperadas por la Policía Nacional.

Extraordinario revuelo en un entorno residencial de amplias avenidas

El ataque armado ha generado un extraordinario revuelo entre quienes se encontraban en las inmediaciones de este punto de Valdebebas. El tiroteo se ha producido en un entorno caracterizado por ser un barrio meramente residencial, articulado en torno a amplias avenidas, que combina este perfil habitacional con una notable presencia de oficinas y comercios.

Precisamente entre esa oferta comercial y de servicios del barrio se ubica el gimnasio en cuyo estacionamiento tuvo lugar el disparo en la cabeza al hombre de 53 años. La irrupción de un episodio violento de estas características, con el despliegue de los sanitarios de Samur-Protección Civil, el traslado urgente con pronóstico muy grave al hospital de La Paz y la intervención de la Policía Nacional para recuperar los dos revólveres, ha alterado por completo la habitual actividad de este sector residencial y comercial de Valdebebas.