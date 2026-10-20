La plataforma de ‘streaming’ alcanza una alianza histórica con el creador de contenido para retransmitir las ediciones de 2027, 2028 y 2029, consolidando su apuesta por los grandes eventos en directo tras adquirir los derechos del Mundial 2030

La plataforma de distribución bajo demanda Netflix ha alcanzado un acuerdo histórico con el creador de contenido Ibai Llanos para la retransmisión en exclusiva de ‘La Velada del Año’ durante los próximos tres años. El movimiento estratégico permitirá ofrecer en directo las ediciones programadas para 2027, 2028 y 2029, marcando una nueva etapa en la trayectoria del espectáculo y ampliando su alcance hacia una audiencia global. El anuncio se produce apenas unos días después de que la compañía estadounidense sorprendiera al sector al hacerse con los derechos de emisión en exclusiva del Mundial de fútbol de 2030, reafirmando su interés por incorporar a su catálogo transmisiones en vivo de gran calado social y deportivo.

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La evolución de un fenómeno de masas: del formato reducido a llenar estadios

‘La Velada del Año’ se ha consolidado con el paso del tiempo como uno de los mayores eventos de retransmisión en directo en idioma español. Creado por Ibai Llanos en 2021, el formato nació originalmente como una competición de boxeo amateur entre personalidades de internet para evolucionar hacia un espectáculo de gran formato que combina deporte, actuaciones musicales y entretenimiento general. A lo largo de sus seis ediciones, el proyecto ha reunido a algunas de las figuras digitales más populares de España y Latinoamérica, concibiendo una producción orientada tanto al público presencial como a los espectadores a través de pantallas.

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El crecimiento del proyecto ha quedado reflejado en su dimensión presencial y en sus métricas de audiencia digital. Lo que comenzó en una sala de conciertos de reducido aforo en Barcelona ha terminado por llenar grandes recintos deportivos en España, entre los que figuran el Estadio Metropolitano de Madrid, el Santiago Bernabéu y La Cartuja de Sevilla. En el apartado digital, la quinta edición celebrada en 2025 alcanzó un pico de 9,3 millones de espectadores simultáneos, mientras que la audiencia media ha experimentado una progresión constante al pasar de cerca de un millón de seguidores en su estreno de 2021 a superar los seis millones de espectadores en la sexta edición de 2026.

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La Velada del Año x Netflix. Historia.



2027

2028

2029 pic.twitter.com/bQa6D5QsOz — Ibai (@IbaiLlanos) October 19, 2026

De las plataformas digitales a la emisión global bajo demanda

La alianza con Netflix supone una transformación radical en el modelo de distribución del evento. Hasta el momento, ‘La Velada del Año’ se había retransmitido de forma prioritaria en la plataforma Twitch a través del canal personal de Ibai Llanos. De cara a la sexta edición de 2026, el creador de contenido diversificó su señal ampliando la emisión hacia otras redes como YouTube y TikTok, paso previo al acuerdo de exclusividad con el servicio de suscripción internacional que se iniciará en 2027.

Tras hacerse pública la alianza entre ambas partes, el propio Ibai Llanos ha valorado el recorrido del proyecto desde sus orígenes: «En 2021 montamos La Velada en una sala de conciertos de Barcelona sin saber hasta dónde podía llegar. Cinco años después la han visto millones de personas a la vez, y llevarla a Netflix durante los próximos tres años nos permite hacerla todavía más grande sin perder lo que la hace especial: la comunidad que la hace posible». Con la incorporación del formato a su programación en directo para 2027, 2028 y 2029, Netflix busca reforzar su catálogo de entretenimiento e incrementar la proyección internacional del evento en directo.