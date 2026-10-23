Si los cines no son lo tuyo o prefieres Halloween en el sofá, las plataformas de streaming tienen material de sobra para pasar miedo toda la noche. Hemos seleccionado las mejores series de terror organizadas por intensidad y por plataforma, para que elijas según tu nivel de valentía.

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Para entrar en ambiente (terror suave)

Stranger Things — Netflix

Cinco temporadas. Es la serie que enganchó a una generación entera con su mezcla de nostalgia ochentera, ciencia ficción y criaturas del Mundo del Revés. La primera temporada sigue siendo la mejor para una noche de Halloween: misterio, suspense y un grupo de niños en bicicleta contra lo desconocido. Ideal si ves la noche con gente que no es muy fan del terror.

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Lo que hacemos en las sombras — Disney+

Comedia de terror que sigue a un grupo de vampiros compartiendo piso en Nueva York. Si te gusta Halloween pero no pasarlo mal, esta es tu serie: humor absurdo, parodia del género y episodios de media hora perfectos para intercalar entre títulos más duros.

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Wednesday (Miércoles) — Netflix

El universo de la familia Addams visto desde la academia Nevermore. Más misterio que terror, con el tono oscuro y visual que Tim Burton le da a todo. Buena opción para ver en familia si hay adolescentes en casa.

Para subir la intensidad (terror medio)

The Haunting of Hill House (La maldición de Hill House) — Netflix

Una de las mejores series de terror jamás producidas. Drama familiar y casa embrujada entrelazados a través de saltos en el tiempo. Tiene sustos, pero lo que realmente inquieta es la historia que hay debajo. Miniserie de diez episodios: se puede ver en una noche larga.

The Haunting of Bly Manor (La maldición de Bly Manor) — Netflix

La segunda entrega de la antología de Mike Flanagan. Más romántica y melancólica que Hill House, pero igual de envolvente. Si te gustó la primera, esta es la continuación natural para el día siguiente.

Marianne — Netflix

Producción francesa que sorprendió al público por su capacidad para dar miedo de verdad. Una escritora de terror descubre que la criatura que inventó en sus novelas ha cobrado vida en su pueblo natal. Solo ocho episodios y mucho sobresalto.

American Horror Story — Disney+

Más de doce temporadas, cada una con una historia diferente: casas embrujadas, asilos, circos, sectas, vampiros. Puedes elegir la que más te atraiga sin necesidad de haberlas visto todas. Las temporadas 1 (Murder House) y 2 (Asylum) son las favoritas de los fans.

Para valientes (terror duro)

La caída de la Casa Usher — Netflix

Mike Flanagan adapta a Edgar Allan Poe en una serie que mezcla terror, drama familiar y crítica social. Cada episodio hace referencia a un relato diferente de Poe. Ocho capítulos, ritmo creciente y varias escenas difíciles de olvidar.

The Terror — Prime Video

Terror histórico basado en hechos reales: la expedición perdida del HMS Erebus y el HMS Terror en el Ártico. Frío, hambre, aislamiento y algo más acechando en la oscuridad. La primera temporada es una obra maestra del género; se puede ver como miniserie independiente.

Uzumaki (Espiral) — Max

Adaptación del manga de Junji Ito, uno de los referentes del terror japonés. Los habitantes de una ciudad quedan atrapados en una maldición relacionada con los espirales. Animación en blanco y negro, atmósfera inquietante y un estilo visual único.

Cómo organizar tu maratón de series

Si tienes todo el puente (sábado noche + domingo), una buena estructura sería:

Sábado noche (Halloween):

Arranca con Lo que hacemos en las sombras (2-3 episodios) para calentar con humor. Pasa a Marianne (4 episodios) para subir la tensión. Cierra con La caída de la Casa Usher (2-3 episodios) como plato fuerte.

Domingo (Todos los Santos):