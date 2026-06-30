La información que se ofrece a continuación procede de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y recoge los datos oficiales del sorteo celebrado el martes 30 de junio de 2026. El presente anuncio ha sido elaborado con carácter informativo por El Periódico de Ceuta siguiendo las actas publicadas por el operador.

La emisión correspondió a una nueva convocatoria del sorteo gestionado por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) en la fecha indicada; el seguimiento y la validación de los resultados se encuentran bajo la responsabilidad del citado organismo. A efectos de contexto institucional, se recuerda la distinción entre los distintos operadores nacionales, como la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y la ONCE.

Eurojackpot — Números premiados: 12, 19, 34, 44, 50 · Soles 03, 08

Escrutinio y categorías de premios de ONCE

Los números consignados corresponden al resultado facilitado por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) para el sorteo del martes 30 de junio de 2026. Las categorías de premios y su cuantía deben ser comprobadas en los canales oficiales; los comprobantes pueden verificarse en puntos de venta autorizados y en la web oficial de JuegosONCE. El plazo de canje de los billetes y apuestas es de tres meses desde la fecha del sorteo.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

Eurojackpot se estructura mediante la selección de cinco números principales y números complementarios (identificados en la presente comunicación como «Soles»). Las modalidades de apuesta y las combinaciones válidas son establecidas por el operador. El coste del boleto y las modalidades adicionales quedan fijados por la normativa y tarifas publicadas por la organización responsable; la cuantía exacta se debe consultar en los canales oficiales del juego.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Los premios deben ser cobrados conforme a los procedimientos administrativos habilitados por la ONCE en el plazo máximo de 90 días naturales desde la fecha del sorteo. Las retenciones fiscales aplicables a los premios serán practicadas según la normativa vigente y en función del umbral exento establecido por la Agencia Tributaria; la información detallada y los requisitos administrativos pueden consultarse en la sede electrónica o en los puntos de atención autorizados.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

El sorteo se integra en la oferta de juegos gestionada por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). La periodicidad y el calendario de convocatorias se publican y actualizan por el operador en sus canales oficiales; cualquier modificación o programación adicional será notificada por la ONCE.

Verificación oficial

Los resultados deben contrastarse con la lista oficial facilitada por la organización. Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Para comprobación y trámites se remite a la página oficial: Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE)

Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).