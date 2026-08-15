La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) ha comunicado los resultados correspondientes a la nueva edición de sus sorteos celebrados el sábado 15 de agosto de 2026. Los datos facilitados han sido extraídos de la comunicación oficial de la entidad y se reproducen a efectos informativos por este medio.

Se informa que los premios podrán comprobarse en los puntos de venta autorizados y en la web oficial de JuegosONCE. El presente resumen recoge exclusivamente los números publicados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) para la fecha indicada.

Combinación / Números premiados

Super 11: 03, 05, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 26, 40, 41, 42, 47, 52, 58, 63, 68, 79

Triplex de la ONCE: 300

Super 11

El sorteo Super 11 correspondiente al sábado 15 de agosto de 2026 ofrece la combinación indicada arriba. Los billetes y cupones se podrán verificar en puntos de venta autorizados y a través de la plataforma oficial JuegosONCE. El plazo de cobro o canje de los premios se establece en tres meses (90 días naturales) desde la fecha del sorteo.

Triplex de la ONCE

El Triplex de la ONCE del sábado 15 de agosto de 2026 ha sido registrado con el número 300 en el último sorteo del día (12:00). La comprobación de los derechos se realizará conforme a los canales oficiales habilitados por la entidad.

Escrutinio y categorías de premios de ONCE

El escrutinio oficial ha sido publicado por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Las categorías de premios y el reparto se encuentran disponibles en la información oficial de la entidad y en los puntos de venta autorizados. Para la validación de cualquier importe o categoría se remitirá a la documentación oficial suministrada por la ONCE.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

La mecánica de cada producto (Super 11 y Triplex) se rige por las bases publicadas por la ONCE. Las modalidades de apuesta, la cuantía del boleto y las condiciones específicas figuran en la normativa del juego difundida por la entidad y en la web oficial de JuegosONCE.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Los premios deberán cobrarse dentro del plazo de tres meses (90 días naturales) desde la fecha del sorteo. Las retenciones fiscales y el tratamiento tributario se aplicarán conforme a la normativa vigente; se atenderá al umbral exento y demás criterios establecidos por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

Los sorteos son gestionados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), que opera de forma independiente a la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). La periodicidad y frecuencia de cada producto se ajustan a lo dispuesto en sus bases reguladoras.

Verificación oficial

La comprobación final debe realizarse en la fuente oficial. Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE)

este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).