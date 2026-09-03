Se informa del resultado del sorteo de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) correspondiente al jueves 3 de septiembre de 2026. Se ha comunicado oficialmente la combinación ganadora de las distintas modalidades incluidas en la jornada y se publica a continuación la relación de números extraídos y la información administrativa de carácter general.

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Los datos que se ofrecen proceden de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y serán objeto de verificación en los canales oficiales. Se recuerda que la comprobación de premios debe realizarse en puntos de venta autorizados o en la web oficial de JuegosONCE dentro del plazo de canje establecido.

Combinación y números premiados

Super 11: 02, 04, 16, 23, 24, 28, 35, 37, 38, 39, 44, 45, 46, 48, 51, 54, 56, 59, 77, 83 · Premio Último sorteo del día (21:15).

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Triplex de la ONCE: 234 · Premio Último sorteo del día (21:15).

Escrutinio y categorías de premios de ONCE

Se indica que el escrutinio oficial y la relación detallada de categorías, cuantías y número de acertantes se hallan publicados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Las cuantías de los premios y la asignación por categorías deben ser consultadas en la comunicación oficial de la ONCE o en los puntos de venta autorizados.

Super 11 — jueves 3 de septiembre de 2026

Se comunica que la extracción del Super 11 correspondiente a la fecha indicada ha ofrecido la combinación reseñada. Los premios pueden ser comprobados en puntos de venta autorizados y en la web oficial de JuegosONCE. El plazo de canje establecido por la ONCE es de tres meses desde la fecha del sorteo.

Triplex de la ONCE — jueves 3 de septiembre de 2026

Se comunica que el Triplex de la ONCE para la jornada indicada presenta el número ganador señalizado. Los premios podrán ser verificados y cobrados en los canales oficiales durante el plazo de canje de tres meses desde la fecha del sorteo.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

Se indica de forma general que la mecánica de cada modalidad se ajusta a las normas reglamentarias aprobadas por la ONCE: el Super 11 corresponde a una extracción compuesta por veinte cifras, y el Triplex se resuelve mediante un número de tres cifras. Las modalidades de apuesta, así como el coste de los boletos, se hallan detalladas en la normativa y en la información publicada por la ONCE.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Se recuerda que el cobro de premios deberá tramitarse conforme a los procedimientos administrativos establecidos por la ONCE y que el plazo máximo de canje es de 90 días naturales desde la fecha del sorteo. Se aplicarán retenciones conforme a la normativa fiscal vigente; existe un umbral exento establecido por la Agencia Tributaria.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

Los sorteos referidos se integran en la oferta de juegos gestionada por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). La periodicidad y el calendario de celebraciones se publican por la ONCE en sus canales oficiales.

Verificación oficial

Se recomienda la comprobación de los datos en la fuente oficial. Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).

Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE)

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