El Oviedo – Eibar se juega el lunes 12 de octubre a las 18:30 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en LaLiga TV Hypermotion.

Partido: Oviedo – Eibar

Oviedo – Eibar Competición: LaLiga Hypermotion, jornada 9

LaLiga Hypermotion, jornada 9 Fecha: lunes 12 de octubre

lunes 12 de octubre Hora: 18:30 (hora peninsular)

18:30 (hora peninsular) Canal de TV: LaLiga TV Hypermotion

LaLiga TV Hypermotion Estadio: Estadio Nuevo Carlos Tartiere (Oviedo)

El Estadio Nuevo Carlos Tartiere acogerá el encuentro de la jornada 9 de LaLiga Hypermotion entre el Oviedo y el Eibar. El equipo local, situado en la 10ª posición con 11 puntos tras 8 partidos, ha anotado 8 goles y ha recibido 8. En sus últimos 5 encuentros, el Oviedo ha logrado 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas. Por su parte, el Eibar lidera la clasificación con 21 puntos, habiendo marcado 18 goles y encajado 7. El conjunto armero llega en un gran momento, con 5 victorias consecutivas en sus últimos partidos.

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Así llegan los equipos

Oviedo: 10º con 11 puntos en 8 partidos (8 goles a favor y 8 en contra); en sus últimos 5 partidos: 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas (resultados: D-V-D-V-E)

Eibar: 1º con 21 puntos en 8 partidos (18 goles a favor y 7 en contra); en sus últimos 5 partidos: 5 victorias, 0 empates y 0 derrotas (resultados: V-V-V-V-V)

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