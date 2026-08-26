El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vuelve a abandonar el Palacio de la Moncloa para disfrutar de un nuevo descanso estival apenas 48 horas después de presidir el Consejo de Ministros y el Consejo de Seguridad Nacional. Según ha publicado el diario ABC, el jefe del Ejecutivo se traslada en un «viaje privado» junto a su esposa, Begoña Gómez, con destino a Andorra, donde tienen previsto permanecer hasta el próximo domingo 30 de agosto.

La pareja presidencial se alojará en el Sport Hotel Hermitage & Spa, un exclusivo complejo hotelero de cinco estrellas gran lujo ubicado en Soldeu. Tal como recuerda la información periodística, el precedente de 2025 ya registró una estancia similar en la que se reservó una planta completa del establecimiento para garantizar la intimidad de la pareja y albergar al dispositivo de escoltas.

Esta nueva escapada se produce en un contexto político convulso. El Gobierno acaba de rectificar su posición al anunciar la creación de un mando único para gestionar la crisis migratoria en Ceuta, una medida tomada 25 días después de la entrada masiva de personas desde Marruecos y tras semanas defendiendo que la coordinación existente era suficiente.

A pesar de la gravedad de la situación en la ciudad autónoma, la presencia del presidente no se ha considerado prioritaria. Durante las últimas semanas, Sánchez tan solo interrumpió durante unas horas su estancia estival en el Palacio de La Mareta (Lanzarote) el pasado 31 de julio para visitar la frontera del Tarajal. Tras realizar unas declaraciones institucionales, regresó de inmediato a la isla canaria, donde ha permanecido descansando hasta el lunes 24 de agosto.