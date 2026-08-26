El panorama meteorológico en España afronta un cambio de tendencia condicionado por la inestabilidad atmosférica. Jorge Rey, el joven conocido por predecir en su momento la borrasca Filomena, ha difundido un nuevo aviso a través de un vídeo viral en el que advierte sobre la llegada de fenómenos atmosféricos adversos vinculados al evento cíclico de El Niño, destacando el peligro potencial del desarrollo de distintas DANAs en el territorio nacional.

La advertencia coincide con el seguimiento que realizan los expertos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ante los cambios inminentes en la previsión del tiempo en el periodo de regreso a la rutina tras las vacaciones.

La borrasca y el frente inestable que se aproxima al país amenazan con alterar los planes en diversas comunidades autónomas. La inestabilidad prevista obligará a prestar una especial atención a la evolución de los mapas meteorológicos, en una coyuntura marcada por la alternancia entre precipitaciones intensas y temperaturas elevadas en diferentes sectores de la geografía peninsular y los archipiélagos.

Previsión de la AEMET: frente por el noroeste y precipitaciones intensas

La Agencia Estatal de Meteorología detalla que la situación del tiempo experimentará una acusada inestabilización debido a la entrada de un frente activo por el noroeste peninsular. Este fenómeno oscurecerá progresivamente los cielos hasta dejarlos cubiertos o muy nubosos, extendiendo las precipitaciones de manera generalizada por la zona del noroeste y la cornisa cantábrica.

La mayor intensidad de los episodios de lluvia se concentrará en la mitad occidental de Galicia, zona donde se prevé la formación de chubascos acompañados de tormentas fuertes, presencia de granizo y volúmenes acumulados de agua de carácter significativo. Con el avance de la jornada, durante la tarde, las tormentas de notable intensidad se desplazarán hacia el área del Pirineo occidental.

En contraste con el episodio del noroeste, la influencia de las altas presiones asentadas sobre el mar Mediterráneo favorecerá un marco de mayor estabilidad en el resto de la Península y en las Islas Baleares. En estos territorios predominarán los cielos con intervalos de nubes medias y altas en la zona centro y este, mientras que la vertiente sur mantendrá cielos despejados, sin descartar la aparición de algún chubasco de intensidad débil en la franja litoral mediterránea. Por su parte, la comunidad autónoma de Canarias presentará nubes en las vertientes septentrionales de las islas y cielos despejados en las zonas del sur. Se aguarda asimismo la formación de brumas en las áreas montañosas del tercio noroeste, nieblas matinales en la zona del Estrecho y calima débil en el este de la Península y en Baleares.

Avisos meteorológicos: viento, granizo y cambios térmicos

Las alertas oficiales permanecerán activadas ante el riesgo derivado de los fenómenos previstos. Además de los avisos por chubascos y tormentas fuertes con granizo y acumulados significativos en el oeste de Galicia y el Pirineo occidental, se deberán tomar precauciones por el régimen de vientos. La AEMET prevé rachas muy fuertes de viento, capaces de superar los 70 km/h, en puntos concretos de la meseta norte y en las formaciones montañosas del norte peninsular.

En el apartado de las temperaturas, las máximas experimentarán un incremento en el Cantábrico, el valle del Ebro, la meseta norte y el sistema Ibérico. Este ascenso térmico resultará notable en el Cantábrico oriental, con aumentos que podrán superar los 6 grados. Por el contrario, los valores máximos descendrán en las costas del Mediterráneo y en el golfo de Cádiz, permaneciendo sin cambios reseñables en la zona restante del país y en el archipiélago canario. Los termómetros rebasarán el umbral de los 35 grados en el valle del Ebro, en el prelitoral valenciano y en los sectores bajos del sudeste. Las temperaturas mínimas registrarán un ascenso en la vertiente mediterránea y un descenso en el resto del territorio nacional.

Por último, el viento soplará de intensidad moderada con componente suroeste en gran parte de la Península, con intervalos de mayor fuerza en la meseta norte y montañas septentrionales. En el arco mediterráneo y en Baleares predominará el viento del este de flojo a moderado, mientras que en el mar de Alborán soplará poniente moderado con intervalos fuertes. En el Cantábrico oriental, la dirección del viento rolará de componente sur a noroeste, e intermitentemente fuerte. En Canarias se mantendrá la presencia del viento alisio moderado.