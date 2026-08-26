La Policía Nacional tuvo que intervenir este martes por la tarde en la playa del Trampolín tras registrarse graves altercados durante el reparto diario de alimentos gestionado por Cruz Roja. La actuación de las fuerzas de seguridad incluyó el empleo de material antidisturbios y gases lacrimógenos para disolver a la multitud y retomar el control de la zona.

Los incidentes se desencadenaron alrededor de las 19:00 horas, en un momento en el que miles de personas aguardaban en la playa para recibir comida. Según informaron fuentes policiales, se produjeron varios enfrentamientos directos entre distintos grupos presentes en el lugar, lo que elevó de forma rápida la tensión y obligó a activar un amplio dispositivo de seguridad.

Ante el aumento de la conflictividad y para evitar que los disturbios se extendieran por todo el asentamiento, los agentes iniciaron maniobras de dispersión. El uso de gases lacrimógenos provocó estampidas y momentos de gran confusión; centenares de migrantes abandonaron el área corriendo hacia el espigón y la carretera de acceso para alejarse del gas.

Para garantizar la seguridad de los peatones y facilitar el despliegue de los efectivos, la Policía Local cortó y restringió de manera preventiva el tráfico en las vías de acceso a la playa.

La playa del Trampolín se ha consolidado en las últimas semanas como uno de los principales puntos de concentración en Ceuta. El asentamiento, que no ha dejado de dimensionarse desde la entrada masiva registrada a finales de julio, acoge actualmente a miles de personas en una situación de extrema presión asistencial respecto a cobertura de alimentos, higiene y alojamiento.