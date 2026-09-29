Ione Belarra reclama una comisión de investigación en el Congreso tras la difusión de testimonios que equipara a Guantánamo, mientras que Àgueda Micó plantea la dimisión del ministro Fernando Grande-Marlaska.

Lee tambien: Doce ONG exigen al Gobierno retirar el decreto de expulsiones en Ceuta por vulnerar el derecho de asilo

MADRID — Las denuncias sobre presuntos abusos y agresiones a personas migrantes en Ceuta han provocado este martes una dura reacción por parte de Podemos y Compromís en el Congreso de los Diputados. Ambas formaciones han exigido explicaciones urgentes e investigación parlamentaria al Gobierno tras la publicación de diversos testimonios recabados por la organización Border Resistance y recogidos por eldiario.es.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha calificado de «auténtica tortura» los relatos que describen actuaciones de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE). Según los testimonios difundidos por la ONG, efectivos policiales habrían trasladado a migrantes a zonas boscosas de la ciudad autónoma, obligándoles a desnudarse y realizando pintadas vejatorias e insultos en sus rostros.

Lee tambien: Albares obtiene en Nueva York el compromiso de Marruecos para colaborar en la devolución de los migrantes de Ceuta

Petición de investigación e impacto democrático

Belarra ha avanzado la solicitud formal para crear una comisión de investigación en la Cámara baja, instando al resto de fuerzas parlamentarias a respaldar la propuesta. La líder de Podemos ha sostenido que los hechos denunciados «recuerdan perfectamente a lo que pasaba en Guantánamo» y que la persistencia de estas prácticas vulnera de forma grave los pilares del Estado de Derecho y las garantías democráticas en España.

Por su parte, la diputada de Compromís en el Grupo Mixto, Àgueda Micó, se ha referido a episodios recientes en los que tres migrantes denunciaron haber sido rociados con gas pimienta mientras dormían en la vía pública por parte de efectivos militares.

Foco sobre el Ministerio del Interior

Micó ha criticado la respuesta del titular de la cartera de Interior, Fernando Grande-Marlaska, tildando de insuficiente la postura de remitirse a investigaciones en curso. A juicio de la parlamentaria valenciana, el tratamiento de los derechos humanos en la frontera sur debería llevar al ministro a plantearse su continuidad al frente del departamento, sugiriendo que «debería dejar de ser ministro» si mantiene esa posición en la gestión de la situación ceutí.