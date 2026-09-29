Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado investigan la presencia del vehículo, desde el que supuestamente se impartían instrucciones para coordinar desplazamientos en las zonas perimetrales y asentamientos.

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CEUTA / MADRID — Las investigaciones policiales en torno a la crisis que atraviesa Ceuta tras los sucesos del pasado mes de julio han detectado una nueva operativa sobre el terreno. Según adelanta el diario ABC, efectivos de la Policía Nacional han localizado en las inmediaciones de los asentamientos y de la zona fronteriza la presencia reiterada de una furgoneta desde la cual se estarían transmitiendo órdenes, consignas y pautas de movimiento a grupos de migrantes.

El hallazgo, que se enmarca dentro de las labores de vigilancia y contención que las unidades de seguridad despliegan de forma permanente en la zona perimetral, ha activado las alarmas de los servicios de inteligencia y de la Comandancia ante la sospecha de que exista una estructura mínima de coordinación u organización sobre las personas que permanecen en los asentamientos.

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Control de desplazamientos y vigilancia intensificada

De acuerdo con las informaciones policiales recogidas, el vehículo fue avistado desplazándose por puntos estratégicos cerca de los asentamientos temporales, impartiendo pautas a los grupos sobre cómo actuar ante la presencia de las patrullas policiales o hacia dónde dirigirse para evitar los controles desplegados en los accesos al casco urbano y la zona portuaria.

Las Fuerzas de Seguridad trabajan para identificar plenamente a los ocupantes de la furgoneta y determinar el alcance de esta operativa. Entre las hipótesis con las que operan los investigadores no se descarta el papel de redes dedicadas al tráfico de personas o elementos dinamizadores que buscan mantener la presión sobre la línea fronteriza y los núcleos provisionales de pernoctación en las playas de la ciudad.

Esta detección coincide en el tiempo con el incremento de los operativos policiales en puntos críticos —como los desalojos acometidos en la playa de Benítez o la contención en el Trampolín— para prevenir situaciones de desorden público, garantizar la seguridad de la población y acelerar la filiación de los migrantes para su traslado a los centros asistenciales.