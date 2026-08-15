El domingo 16 de agosto de 2026, el precio medio de la luz se sitúa en 0,1377 €/kWh (semáforo AMARILLO). La lectura clave del día es clara: hay ventanas muy baratas para mover consumos (como lavadora o lavavajillas) y, en contraste, una franja que se encarece y conviene evitar.

Según los datos de la jornada, la hora más barata está en 12:00 – 13:00, con 0,0043 €/kWh—prácticamente el “suelo” del día. Y atención al horario a evitar, entre 21:00 – 22:00, cuando el precio alcanza 0,2524 €/kWh. Planifica la demanda flexible con antelación para notar el ahorro.

Horas clave para ahorrar: el tramo casi regalado y el pico a evitar

Si puedes ajustar tu consumo, este domingo ofrece una combinación poco habitual: franja más económica entre 11:00 – 14:00, con valores muy bajos (mínimo en 12:00 – 13:00 a 0,0043 €/kWh), frente a un pico máximo en la noche, especialmente 21:00 – 22:00 a 0,2524 €/kWh.

En la práctica, intenta concentrar los usos que “no sufren” con el horario: cargas completas para lavadora y lavavajillas, o la programación del horno si tu cocina lo permite. Para el resto del día, mantener hábitos de contención (como evitar picos de potencia innecesarios) también ayuda.

Evolución por tramos del día: cómo se mueve la tarifa de madrugada a noche

Madrugada (00:00 – 06:00): los precios se mantienen relativamente contenidos al inicio y, hacia la madrugada, tienden a valores más moderados. Es una zona donde el coste no es el más bajo, pero tampoco es el peor escenario.

Mañana (06:00 – 12:00): se encadena una mejora que culmina en el tramo barato del mediodía. A medida que avanzan las horas, la tarifa baja claramente y prepara el “punto dulce”.

Tarde (12:00 – 18:00): aquí está el núcleo del ahorro. De 11:00 a 14:00 el precio es especialmente ventajoso, con el mínimo en 12:00 – 13:00. A partir de las 16:00, empieza una subida gradual.

Noche (18:00 – 24:00): la tarifa se incrementa con claridad y culmina en el pico a evitar de 21:00 – 22:00 (0,2524 €/kWh). Después, el precio baja respecto al pico, pero sigue en niveles superiores a los del mediodía.

Precio de la luz por horas (domingo 16/08/2026)