El domingo 16 de agosto de 2026, el precio medio de la luz se sitúa en 0,1377 €/kWh (semáforo AMARILLO). La lectura clave del día es clara: hay ventanas muy baratas para mover consumos (como lavadora o lavavajillas) y, en contraste, una franja que se encarece y conviene evitar.
Según los datos de la jornada, la hora más barata está en 12:00 – 13:00, con 0,0043 €/kWh—prácticamente el “suelo” del día. Y atención al horario a evitar, entre 21:00 – 22:00, cuando el precio alcanza 0,2524 €/kWh. Planifica la demanda flexible con antelación para notar el ahorro.
Horas clave para ahorrar: el tramo casi regalado y el pico a evitar
Si puedes ajustar tu consumo, este domingo ofrece una combinación poco habitual: franja más económica entre 11:00 – 14:00, con valores muy bajos (mínimo en 12:00 – 13:00 a 0,0043 €/kWh), frente a un pico máximo en la noche, especialmente 21:00 – 22:00 a 0,2524 €/kWh.
En la práctica, intenta concentrar los usos que “no sufren” con el horario: cargas completas para lavadora y lavavajillas, o la programación del horno si tu cocina lo permite. Para el resto del día, mantener hábitos de contención (como evitar picos de potencia innecesarios) también ayuda.
Evolución por tramos del día: cómo se mueve la tarifa de madrugada a noche
Madrugada (00:00 – 06:00): los precios se mantienen relativamente contenidos al inicio y, hacia la madrugada, tienden a valores más moderados. Es una zona donde el coste no es el más bajo, pero tampoco es el peor escenario.
Mañana (06:00 – 12:00): se encadena una mejora que culmina en el tramo barato del mediodía. A medida que avanzan las horas, la tarifa baja claramente y prepara el “punto dulce”.
Tarde (12:00 – 18:00): aquí está el núcleo del ahorro. De 11:00 a 14:00 el precio es especialmente ventajoso, con el mínimo en 12:00 – 13:00. A partir de las 16:00, empieza una subida gradual.
Noche (18:00 – 24:00): la tarifa se incrementa con claridad y culmina en el pico a evitar de 21:00 – 22:00 (0,2524 €/kWh). Después, el precio baja respecto al pico, pero sigue en niveles superiores a los del mediodía.
Precio de la luz por horas (domingo 16/08/2026)
- 00:00 – 01:00: 0,218 €/kWh
- 01:00 – 02:00: 0,2081 €/kWh
- 02:00 – 03:00: 0,2029 €/kWh
- 03:00 – 04:00: 0,2076 €/kWh
- 04:00 – 05:00: 0,1902 €/kWh
- 05:00 – 06:00: 0,1854 €/kWh
- 06:00 – 07:00: 0,1791 €/kWh
- 07:00 – 08:00: 0,1909 €/kWh
- 08:00 – 09:00: 0,1907 €/kWh
- 09:00 – 10:00: 0,1181 €/kWh
- 10:00 – 11:00: 0,0183 €/kWh
- 11:00 – 12:00: 0,0053 €/kWh
- 12:00 – 13:00: 0,0043 €/kWh
- 13:00 – 14:00: 0,0055 €/kWh
- 14:00 – 15:00: 0,0054 €/kWh
- 15:00 – 16:00: 0,006 €/kWh
- 16:00 – 17:00: 0,0098 €/kWh
- 17:00 – 18:00: 0,062 €/kWh
- 18:00 – 19:00: 0,124 €/kWh
- 19:00 – 20:00: 0,2086 €/kWh
- 20:00 – 21:00: 0,2413 €/kWh
- 21:00 – 22:00: 0,2524 €/kWh
- 22:00 – 23:00: 0,2422 €/kWh
- 23:00 – 24:00: 0,2295 €/kWh