La Gasolina 95 promedia 1,563 €/l en Ceuta (10 estaciones consultadas), con rango 1,549–1,568; la Gasolina 98 queda en 1,595 €/l y el Diésel A en 1,659 €/l (1,654–1,679).

La diferencia entre el precio más barato y el más caro de la 95 es de 0,019 €/l (1,568–1,549), y para el diésel la horquilla es de 0,025 €/l (1,679–1,654). En un depósito de 50 litros eso supone un ahorro de aproximadamente 0,95 € en la 95 y 1,25 € en diésel si se reposta en la estación más barata del listado. Las estaciones ON365 (Muelle Alfau y Avenida Teniente Gral. Muslera) repiten hoy como las más económicas tanto en 95 como en 98. Los datos proceden de 10 estaciones remitidos por el Ministerio para la Transición Ecológica.

Las gasolineras más baratas hoy

Gasolina 95

ON365 (Muelle Alfau, s/n): 1.549 €/l

(Muelle Alfau, s/n): ON365 (Avenida Teniente Gral. Muslera, s/n): 1.549 €/l

(Avenida Teniente Gral. Muslera, s/n): CEPSA (Avenida Martínez Catena s/n – frente Playa del Chorrillo): 1.564 €/l

(Avenida Martínez Catena s/n – frente Playa del Chorrillo): CEPSA (Avenida González Tablas, s/n): 1.564 €/l

(Avenida González Tablas, s/n): SHELL Catena (Avenida Martínez Catena, 6): 1.567 €/l

Gasolina 98

ON365 (Muelle Alfau, s/n): 1.589 €/l

(Muelle Alfau, s/n): ON365 (Avenida Teniente Gral. Muslera, s/n): 1.589 €/l

(Avenida Teniente Gral. Muslera, s/n): SHELL Catena (Avenida Martínez Catena, 6): 1.597 €/l

(Avenida Martínez Catena, 6): DISA Varadero (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10): 1.597 €/l

(Avenida Muelle Cañonero Dato, 10): SHELL Punta Almina (Avenida Muelle Cañonero Dato, s/n): 1.597 €/l

Diésel

CEPSA (Avenida Martínez Catena s/n – frente Playa del Chorrillo): 1.654 €/l

(Avenida Martínez Catena s/n – frente Playa del Chorrillo): CEPSA (Avenida González Tablas, s/n): 1.654 €/l

(Avenida González Tablas, s/n): SHELL Catena (Avenida Martínez Catena, 6): 1.657 €/l

(Avenida Martínez Catena, 6): DISA Varadero (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10): 1.657 €/l

(Avenida Muelle Cañonero Dato, 10): SHELL Punta Almina (Avenida Muelle Cañonero Dato, s/n): 1.657 €/l

Las más caras

Referencias más elevadas del listado de hoy:

Gasolina 95 (más cara) : MOEVE (Avenida Juan de Borbón, 27) a 1.568 €/l

: (Avenida Juan de Borbón, 27) a Gasolina 95 : DISA Puerto (Avenida Cañonero Dato, 10) a 1.567 €/l

: (Avenida Cañonero Dato, 10) a Gasolina 95: SHELL Muelle Dato (Avenida Muelle Dato, 8) a 1.567 €/l

Fuente de datos: Ministerio para la Transición Ecológica.

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