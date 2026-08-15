La Gasolina 95 promedia 1,563 €/l en Ceuta (10 estaciones consultadas), con rango 1,549–1,568; la Gasolina 98 queda en 1,595 €/l y el Diésel A en 1,659 €/l (1,654–1,679).
La diferencia entre el precio más barato y el más caro de la 95 es de 0,019 €/l (1,568–1,549), y para el diésel la horquilla es de 0,025 €/l (1,679–1,654). En un depósito de 50 litros eso supone un ahorro de aproximadamente 0,95 € en la 95 y 1,25 € en diésel si se reposta en la estación más barata del listado. Las estaciones ON365 (Muelle Alfau y Avenida Teniente Gral. Muslera) repiten hoy como las más económicas tanto en 95 como en 98. Los datos proceden de 10 estaciones remitidos por el Ministerio para la Transición Ecológica.
Las gasolineras más baratas hoy
Gasolina 95
- ON365 (Muelle Alfau, s/n): 1.549 €/l
- ON365 (Avenida Teniente Gral. Muslera, s/n): 1.549 €/l
- CEPSA (Avenida Martínez Catena s/n – frente Playa del Chorrillo): 1.564 €/l
- CEPSA (Avenida González Tablas, s/n): 1.564 €/l
- SHELL Catena (Avenida Martínez Catena, 6): 1.567 €/l
Gasolina 98
- ON365 (Muelle Alfau, s/n): 1.589 €/l
- ON365 (Avenida Teniente Gral. Muslera, s/n): 1.589 €/l
- SHELL Catena (Avenida Martínez Catena, 6): 1.597 €/l
- DISA Varadero (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10): 1.597 €/l
- SHELL Punta Almina (Avenida Muelle Cañonero Dato, s/n): 1.597 €/l
Diésel
- CEPSA (Avenida Martínez Catena s/n – frente Playa del Chorrillo): 1.654 €/l
- CEPSA (Avenida González Tablas, s/n): 1.654 €/l
- SHELL Catena (Avenida Martínez Catena, 6): 1.657 €/l
- DISA Varadero (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10): 1.657 €/l
- SHELL Punta Almina (Avenida Muelle Cañonero Dato, s/n): 1.657 €/l
Las más caras
Referencias más elevadas del listado de hoy:
- Gasolina 95 (más cara): MOEVE (Avenida Juan de Borbón, 27) a 1.568 €/l
- Gasolina 95: DISA Puerto (Avenida Cañonero Dato, 10) a 1.567 €/l
- Gasolina 95: SHELL Muelle Dato (Avenida Muelle Dato, 8) a 1.567 €/l
Fuente de datos: Ministerio para la Transición Ecológica.
Consejos
- Compara antes de repostar: con la 95 entre 1,549 y 1,568 €/l, el ahorro por litro es pequeño pero acumulable en depósitos grandes.
- Revisa también 98 y diésel: si usas esas variedades habitualmente, compara sus tramos en la ruta.
- Planifica el repostaje: prioriza estaciones baratas que no impliquen desvíos largos para que el ahorro compense el tiempo y el consumo extra.
- Si el depósito está a medias, comprueba otra vez: los precios pueden moverse entre días y conviene ajustar el repostaje.