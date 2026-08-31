El Ministerio para la Transición Ecológica, tras analizar 10 estaciones en Ceuta, sitúa el martes 1 de septiembre de 2026 la Gasolina 95 entre 1.564 y 1.698 €/L (promedio 1.608 €/LGasolina 98 promedia 1.637 €/L y el Diésel 1.664 €/L.

Más abajo tienes las estaciones con los precios más bajos por tipo de combustible y, al final, consejos prácticos para ahorrar al repostar.

Las gasolineras más baratas hoy

Gasolina 95

CEPSA (Avenida Martínez Catena S/N – frente Playa del Chorrillo, S/N, Ceuta): 1.564 €/L

(Avenida Martínez Catena S/N – frente Playa del Chorrillo, S/N, Ceuta): CEPSA (Avenida González Tablas S/N, Ceuta): 1.564 €/L

(Avenida González Tablas S/N, Ceuta): ON365 (Muelle Alfau S/N, Ceuta): 1.579 €/L

(Muelle Alfau S/N, Ceuta): ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera S/N, Ceuta): 1.579 €/L

(Avenida Teniente Gral Muslera S/N, Ceuta): MOEVE (Avenida Juan de Borbón 27, Ceuta): 1.599 €/L

El promedio de la Gasolina 95 en Ceuta es 1.608 €/L (mínimo 1.564, máximo 1.698 €/L).

Gasolina 98

SHELL (Muelle Dato, 8, Ceuta): 1.599 €/L

(Muelle Dato, 8, Ceuta): SHELL (Avenida Martínez Catena, 6, Ceuta): 1.599 €/L

(Avenida Martínez Catena, 6, Ceuta): ON365 (Muelle Alfau S/N, Ceuta): 1.619 €/L

(Muelle Alfau S/N, Ceuta): ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera S/N, Ceuta): 1.619 €/L

(Avenida Teniente Gral Muslera S/N, Ceuta): MOEVE (Avenida Juan de Borbón 27, Ceuta): 1.629 €/L

Promedio en Gasolina 98: 1.637 €/L; el tramo inferior listado arranca en 1.599 €/L.

Diésel

SHELL (Muelle Dato, 8, Ceuta): 1.599 €/L

(Muelle Dato, 8, Ceuta): SHELL (Avenida Martínez Catena, 6, Ceuta): 1.599 €/L

(Avenida Martínez Catena, 6, Ceuta): DISA (Avenida Cañonero Dato, 10, Ceuta): 1.599 €/L

(Avenida Cañonero Dato, 10, Ceuta): ON365 (Muelle Alfau S/N, Ceuta): 1.679 €/L

(Muelle Alfau S/N, Ceuta): ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera S/N, Ceuta): 1.679 €/L

El promedio del Diésel en Ceuta es 1.664 €/L (mínimo 1.599, máximo 1.699 €/L).

Las más caras

SHELL PUNTA ALMINA (Avenida Muelle Cañonero Dato, S/N, Ceuta): 1.698 €/L en Gasolina 95

(Avenida Muelle Cañonero Dato, S/N, Ceuta): en DISA VARADERO (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10, Ceuta): 1.698 €/L en Gasolina 95

(Avenida Muelle Cañonero Dato, 10, Ceuta): en DISA PUERTO (Avenida Cañonero Dato, 10, Ceuta): 1.599 €/L en Gasolina 95 (aparece en el tramo alto del listado por comparación diaria)

La Gasolina 95 es la que muestra mayor oscilación entre las estaciones incluidas en este muestreo.

Consejos

Compara por combustible : el precio más bajo en 95 no garantiza el más bajo en 98 o diésel.

: el precio más bajo en 95 no garantiza el más bajo en 98 o diésel. Haz el cálculo : en cargas grandes, centímetros por litro suman euros.

: en cargas grandes, centímetros por litro suman euros. Evalúa la ruta : el ahorro puede perderse si añades tiempo o kilómetros extra.

: el ahorro puede perderse si añades tiempo o kilómetros extra. Comprueba cada día: los precios varían; consulta la información actualizada del Ministerio antes de repostar.

Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica.

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