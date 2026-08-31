El Ministerio para la Transición Ecológica, tras analizar 10 estaciones en Ceuta, sitúa el martes 1 de septiembre de 2026 la Gasolina 95 entre 1.564 y 1.698 €/L (promedio 1.608 €/LGasolina 98 promedia 1.637 €/L y el Diésel 1.664 €/L.
Más abajo tienes las estaciones con los precios más bajos por tipo de combustible y, al final, consejos prácticos para ahorrar al repostar.
Las gasolineras más baratas hoy
Gasolina 95
- CEPSA (Avenida Martínez Catena S/N – frente Playa del Chorrillo, S/N, Ceuta): 1.564 €/L
- CEPSA (Avenida González Tablas S/N, Ceuta): 1.564 €/L
- ON365 (Muelle Alfau S/N, Ceuta): 1.579 €/L
- ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera S/N, Ceuta): 1.579 €/L
- MOEVE (Avenida Juan de Borbón 27, Ceuta): 1.599 €/L
El promedio de la Gasolina 95 en Ceuta es 1.608 €/L (mínimo 1.564, máximo 1.698 €/L).
Gasolina 98
- SHELL (Muelle Dato, 8, Ceuta): 1.599 €/L
- SHELL (Avenida Martínez Catena, 6, Ceuta): 1.599 €/L
- ON365 (Muelle Alfau S/N, Ceuta): 1.619 €/L
- ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera S/N, Ceuta): 1.619 €/L
- MOEVE (Avenida Juan de Borbón 27, Ceuta): 1.629 €/L
Promedio en Gasolina 98: 1.637 €/L; el tramo inferior listado arranca en 1.599 €/L.
Diésel
- SHELL (Muelle Dato, 8, Ceuta): 1.599 €/L
- SHELL (Avenida Martínez Catena, 6, Ceuta): 1.599 €/L
- DISA (Avenida Cañonero Dato, 10, Ceuta): 1.599 €/L
- ON365 (Muelle Alfau S/N, Ceuta): 1.679 €/L
- ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera S/N, Ceuta): 1.679 €/L
El promedio del Diésel en Ceuta es 1.664 €/L (mínimo 1.599, máximo 1.699 €/L).
Las más caras
- SHELL PUNTA ALMINA (Avenida Muelle Cañonero Dato, S/N, Ceuta): 1.698 €/L en Gasolina 95
- DISA VARADERO (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10, Ceuta): 1.698 €/L en Gasolina 95
- DISA PUERTO (Avenida Cañonero Dato, 10, Ceuta): 1.599 €/L en Gasolina 95 (aparece en el tramo alto del listado por comparación diaria)
La Gasolina 95 es la que muestra mayor oscilación entre las estaciones incluidas en este muestreo.
Consejos
- Compara por combustible: el precio más bajo en 95 no garantiza el más bajo en 98 o diésel.
- Haz el cálculo: en cargas grandes, centímetros por litro suman euros.
- Evalúa la ruta: el ahorro puede perderse si añades tiempo o kilómetros extra.
- Comprueba cada día: los precios varían; consulta la información actualizada del Ministerio antes de repostar.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica.