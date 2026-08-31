Agentes de la Guardia Civil procedieron en la tarde de este domingo a la detención de un varón de nacionalidad marroquí en la zona de la Almadraba, en Ceuta. El arrestado está acusado de cometer una presunta agresión sexual contra una mujer de su misma nacionalidad, habiendo llegado ambos a la ciudad autónoma como migrantes a lo largo del último mes.

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Según han precisado fuentes cercanas al caso, la víctima ofreció resistencia durante el ataque y presentaba signos visibles de haber sufrido golpes. La Policía Judicial de la Guardia Civil ha asumido la investigación para instruir las diligencias correspondientes y determinar la gravedad de las lesiones, así como si el delito llegó a consumarse con penetración.

Aumento de los casos de agresión sexual en la ciudad autónoma

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Este nuevo suceso se enmarca en un contexto de creciente preocupación por la seguridad en la zona. Aunque la semana pasada el Ministerio del Interior y la Fiscalía General del Estado fijaron en 17 la cifra de agresiones sexuales de diversa índole registradas desde la entrada masiva de personas del pasado 30 de julio, las últimas actualizaciones del Ministerio Público elevan ya el balance a 23 casos.

Entre las agresiones contabilizadas se incluyen cinco violaciones con penetración. La práctica totalidad de las víctimas son mujeres y niñas de origen migrante —nueve de ellas menores de entre 14 y 17 años—, registrándose además un caso perpetrado contra un varón perteneciente al colectivo LGTBI y episodios cometidos en grupo. Hasta el momento, las investigaciones judiciales mantienen a ocho hombres identificados como sospechosos de estos delitos: cuatro ciudadanos marroquíes, tres de nacionalidad española y un ciudadano belga.