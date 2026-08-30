La Gasolina 95 promedia 1,563 €/L en Ceuta este 31 de agosto de 2026, según el Ministerio para la Transición Ecológica; la horquilla para la 95 va de 1,549 a 1,568 €/L, la Gasolina 98 promedia 1,595 €/L y el Diésel A se sitúa en 1,694 €/L (mín 1,679, máx 1,699 €/L). El muestreo incluye 10 gasolineras.
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La diferencia máxima observada en la Gasolina 95 —0,019 €/L— supone 0,95 € en un depósito de 50 litros.
Las gasolineras más baratas hoy
Gasolina 95
- ON365 (MUELLE ALFAU, S/N): 1,549 €/L
- ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N): 1,549 €/L
- CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO): 1,564 €/L
- CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N): 1,564 €/L
- DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10): 1,567 €/L
Gasolina 98
- ON365 (MUELLE ALFAU, S/N): 1,589 €/L
- ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N): 1,589 €/L
- DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10): 1,597 €/L
- SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6): 1,597 €/L
- SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N): 1,597 €/L
Diésel
- ON365 (MUELLE ALFAU, S/N): 1,679 €/L
- ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N): 1,679 €/L
- CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO): 1,694 €/L
- CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N): 1,694 €/L
- DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10): 1,698 €/L
Las más caras
En el muestreo la Gasolina 95 alcanza un máximo de 1,568 €/L; evitarlas en repostajes frecuentes es lo que genera el ahorro real por litro.
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- MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27): 1,568 €/L
- DISA PUERTO (AVENIDA CAÑONERO DATO, 10): 1,567 €/L
- SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8): 1,567 €/L
Consejos prácticos
- Compara por tipo de combustible: los rankings cambian entre 95, 98 y diésel; confirma el tipo antes de repostar.
- Calcula con ejemplos: 0,019 €/L de diferencia son 0,95 € por 50 L; multiplica según tu frecuencia de repostaje para saber si compensa desplazarte.
- Valora el desplazamiento: si la estación más barata queda lejos, compara el coste del trayecto con el ahorro por litro.
- Consulta la fuente antes de repostar: los precios cambian; esta instantánea procede del Ministerio para la Transición Ecológica.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica.