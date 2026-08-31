El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este lunes que existen «argumentos y razones suficientes» para que el rey Felipe VI realice una visita oficial a Ceuta y Melilla. Se trataría del primer desplazamiento del monarca a las ciudades autónomas desde su proclamación en 2014. Sin embargo, el jefe del Ejecutivo ha evitado concretar el calendario y ha supeditado la cita a que se den «las condiciones para ello», en unas declaraciones ofrecidas en la Cadena SER.

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Sánchez ha afirmado que ha abordado esta cuestión directamente con el jefe del Estado y que el desplazamiento finalmente se llevará a cabo, siendo coordinado de manera conjunta entre el Gobierno de España y la Casa Real. La posible agenda del monarca ha cobrado protagonismo tras la crisis migratoria registrada a finales de julio y después de que el presidente ceutí, Juan Vivas, transmitiera el pasado 6 de agosto tras despachar con Don Felipe la disposición favorable del monarca a desplazarse a la zona.

Sin visitas de la Casa Real a las ciudades autónomas desde 2007

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Durante la entrevista, el presidente ha recalcado su presencia en ambas plazas africanas, definiéndose como el jefe del Ejecutivo que más veces ha viajado a Ceuta y Melilla en ejercicio durante la etapa democrática. Asimismo, ha recordado que en las últimas dos décadas la Corona no ha pisado territorio ceutí ni melillense, siendo la visita de los reyes Juan Carlos I y Sofía en 2007 la única realizada por la Casa Real en democracia.

Por último, Sánchez ha aprovechado su intervención para reprochar la reciente visita del expresidente José María Aznar a la ciudad autónoma. Sin nombrarlo explícitamente, el líder del Ejecutivo le ha acusado de acudir para «sembrar cizaña» y ha criticado que el antiguo dirigente del Partido Popular siga reivindicando el episodio del islote Perejil de 2002 como un hito de su gestión.