El precio de la luz para hoy, viernes 4 de septiembre de 2026, arranca con una media de 0,2128 €/kWh, pero el dato importante está en la diferencia entre franjas. La jornada presenta un contraste claro: hay horas bastante baratas y también un pico caro que conviene evitar si puedes planificar el consumo.

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Según los datos de la jornada, la hora más barata es 14:00 – 15:00 con 0,0926 €/kWh. En el lado opuesto, el coste se dispara en 21:00 – 22:00 hasta 0,3778 €/kWh. Con esta foto, el plan de ahorro doméstico es bastante directo: acumula tareas de alto consumo en las franjas más económicas y retrasa lo que puedas a partir de la noche.

Horas clave para ahorrar: concentra el consumo entre la tarde y evita el pico nocturno

Hoy la clave está en la franja más económica, que se sitúa en 14:00 – 17:00 con un precio de 0,0985 €/kWh. Es el tramo más recomendable para poner lavadora, lavavajillas o ajustar usos que consumen más energía, evitando así pagar el sobrecoste de la parte final del día.

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Hora más barata: 14:00 – 15:00 — 0,0926 €/kWh

— Franja más económica: 14:00 – 17:00 — 0,0985 €/kWh

— Hora más cara (ojo): 21:00 – 22:00 — 0,3778 €/kWh

La diferencia es especialmente relevante para quienes pueden programar electrodomésticos. Si tienes margen, intenta que el grueso de la energía del día caiga antes de la franja cara de la noche.

Evolución del precio por tramos: madrugada ajustada, mañana con oportunidades y noche más cara

La madrugada se mantiene en niveles cercanos a la media, con precios que arrancan alrededor de 0,213 €/kWh y van descendiendo hacia el entorno de 0,188 €/kWh en las primeras horas. Es un tramo que no suele ser el más ventajoso, pero tampoco el más costoso.

En la mañana, aparecen oportunidades claras: tras una subida hacia primeras horas (por ejemplo, 07:00 – 08:00 sube a 0,2318 €/kWh), el precio vuelve a bajar con fuerza durante la parte central de la mañana, llegando incluso a valores alrededor de 0,1642 €/kWh en 11:00 – 12:00 y manteniéndose tras eso en el entorno de 0,1567 – 0,1586 €/kWh en 12:00 – 14:00.

La tarde es el momento más rentable: el precio cae de forma notable en la ventana clave de 14:00 – 17:00, donde alcanza la franja más económica. Ahí se concentran los valores más bajos del día, con especial protagonismo en 14:00 – 15:00.

Por último, la noche tiende a encarecerse. A partir de la tarde el precio va subiendo y entra en terreno claramente más caro desde 18:00, con el punto más alto en 21:00 – 22:00 (0,3778 €/kWh). Es, por tanto, un tramo en el que conviene recortar consumos intensivos y programar si tienes esa opción.

Precio de la luz por horas (viernes 4 de septiembre de 2026)

00:00 – 01:00: 0,213 €/kWh

01:00 – 02:00: 0,2097 €/kWh

02:00 – 03:00: 0,2047 €/kWh

03:00 – 04:00: 0,1908 €/kWh

04:00 – 05:00: 0,1872 €/kWh

05:00 – 06:00: 0,1856 €/kWh

06:00 – 07:00: 0,1955 €/kWh

07:00 – 08:00: 0,2318 €/kWh

08:00 – 09:00: 0,2657 €/kWh

09:00 – 10:00: 0,1852 €/kWh

10:00 – 11:00: 0,1998 €/kWh

11:00 – 12:00: 0,1642 €/kWh

12:00 – 13:00: 0,1567 €/kWh

13:00 – 14:00: 0,1586 €/kWh

14:00 – 15:00: 0,0926 €/kWh

15:00 – 16:00: 0,0946 €/kWh

16:00 – 17:00: 0,1084 €/kWh

17:00 – 18:00: 0,1598 €/kWh

18:00 – 19:00: 0,2879 €/kWh

19:00 – 20:00: 0,3235 €/kWh

20:00 – 21:00: 0,366 €/kWh

21:00 – 22:00: 0,3778 €/kWh

22:00 – 23:00: 0,2791 €/kWh

23:00 – 24:00: 0,2679 €/kWh

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