El IBEX 35 cerró el viernes, 4 de septiembre de 2026 en 20.050,70 puntos, con una subida de 50,50 puntos (+0,25%) tras una sesión marcada por la volatilidad intradía.

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La jornada arrancó con impulso pero se movió dentro de un rango acotado, con oscilaciones en los tramos medios que resolvieron al alza durante las últimas horas de negociación.

Cómo cerró el IBEX 35

La recuperación se apoyó en valores cíclicos y en el sentimiento ante las expectativas sobre los tipos de interés. Las compras progresivas del tramo final consolidaron el avance por encima de la barrera de los 20.000 puntos.

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Según los datos publicados por Yahoo Finance, el índice terminó en 20.050,70 puntos tras una variación de +0,25%. Cita: “Cierre: 20.050,70 · Variación: +0,25%”.

Rango intradía y lectura del mercado

Apertura: 20.000,20 puntos.

20.000,20 puntos. Máximo: 20.084,40 puntos.

20.084,40 puntos. Mínimo: 19.872,30 puntos.

19.872,30 puntos. Cierre: 20.050,70 puntos.

El diferencial entre máximo y mínimo muestra que la sesión no fue lineal: los inversores dudaron en los tramos intermedios, pero ganaron convicción hacia el cierre.

Evolución de la semana

El balance semanal refleja consolidación tras movimientos previos: alternancia de retrocesos breves y repuntes que dejan al IBEX en zona alta del rango reciente.

2026-08-31: 19.974,10 (cierre), con apertura 20.070,60 y mínimo 19.974,10.

19.974,10 (cierre), con apertura 20.070,60 y mínimo 19.974,10. 2026-09-01: 19.824,00 (cierre), tras un máximo de 19.999,00 y un mínimo de 19.734,70.

19.824,00 (cierre), tras un máximo de 19.999,00 y un mínimo de 19.734,70. 2026-09-02: 19.779,00 (cierre), con un mínimo en 19.739,30.

19.779,00 (cierre), con un mínimo en 19.739,30. 2026-09-03: 20.000,20 (cierre), recuperando la cota psicológica de 20.000.

20.000,20 (cierre), recuperando la cota psicológica de 20.000. 2026-09-04: 20.050,70 (cierre), ampliando la subida y confirmando el tono al alza.

La reentrada sobre los 20.000 puntos funcionó primero como señal de estabilización el jueves y como confirmación el viernes; sin embargo, los mínimos cercanos recuerdan la sensibilidad del índice a cualquier ajuste en las expectativas sobre tipos.

Euríbor y mercados

En Europa, la atención sigue puesta en la evolución de los tipos y en el Euríbor, que condiciona el coste hipotecario. Cambios en la política monetaria tienden a reflejarse en la rentabilidad de la deuda y en los activos con mayor sensibilidad a la tasa de descuento.

En ausencia de nuevos hitos macro, el resultado de hoy puede leerse como un avance contenido que mantiene el terreno ganado, aunque la tendencia dependerá de próximos datos económicos y de los mensajes de los bancos centrales.

Cierre del viernes 4 de septiembre de 2026 (IBEX 35): 20.050,70 puntos, +0,25%.

Fuente: Yahoo Finance.

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