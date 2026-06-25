Si necesitas una farmacia de guardia en Ceuta, esta información te ayuda a localizar el servicio disponible en la fecha indicada. Según los datos del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta, el jueves, 25 de junio de 2026 figura sin farmacias de guardia registradas para el conjunto de turnos.

La guardia farmacéutica es especialmente importante cuando se requiere atención fuera del horario habitual. En un día como hoy, lo más recomendable es tener a mano la documentación necesaria y planificar la consulta con tiempo, ya que el Colegio no muestra farmacias asignadas para las zonas y el turno correspondiente.

Zona Centro

No hay farmacia de guardia registrada en esta zona para hoy (jueves, 25 de junio de 2026).

Campo Exterior

No hay farmacia de guardia registrada en esta zona para hoy (jueves, 25 de junio de 2026).

Turno noche

No hay farmacia de guardia registrada para el turno nocturno o 24 horas en Ceuta para hoy (jueves, 25 de junio de 2026).

Recomendación práctica: si tienes que solicitar medicación, acude con tu receta médica y la información necesaria para agilizar la atención. En horarios nocturnos, prepara antes los datos (siempre que sea posible) para reducir tiempos en el proceso de dispensación.