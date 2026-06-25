El tiempo en Ceuta para este jueves, 25 de junio de 2026 llega con una previsión estable y bastante agradable. Según los datos de la AEMET, el día se presenta con cielo poco nuboso, temperaturas que irán de 20°C a 26°C y una sensación térmica que se mantiene muy similar, con valores entre 20°C y 25°C.

Además, la jornada estará marcada por el viento del oeste (O), con una intensidad indicada de 30 km/h. La probabilidad de precipitación es del 0%, por lo que no se esperan lluvias. La humedad relativa oscila entre 50% y 85% y el índice UV máximo alcanza 10, un dato importante para planificar la exposición al sol.

Previsión para los próximos días

De cara a viernes, 26 de junio, la AEMET mantiene un escenario similar: despejado y temperaturas sin grandes cambios, con máxima de 26°C y mínima de 20°C. El viento del oeste continúa, aunque afloja respecto al jueves, situándose en torno a 20 km/h.

El sábado, 27 de junio seguirá en la misma línea con cielo despejado y una mínima ligeramente más baja, 19°C, mientras que la máxima vuelve a 26°C. El viento del oeste persiste, con 15 km/h, lo que apunta a un día algo más tranquilo. Para el domingo, 28 de junio, la AEMET indica máxima de 28°C y mínima de 19°C, con estado del cielo sin especificar en los datos facilitados y viento del que no se aporta velocidad (aparece como « km/h»).

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 26°C

26°C Temperatura mínima: 20°C

20°C Estado del cielo: Poco nuboso

Poco nuboso Viento: O (30 km/h)

O (30 km/h) Probabilidad de precipitación: 0%

0% Humedad: 50% a 85%

50% a 85% Índice UV máximo: 10

Recomendaciones

Con un UV máximo de 10, conviene protegerse del sol (crema y gorra, especialmente en horas centrales del día). Aunque no hay riesgo de lluvia (0%), el viento del oeste a 30 km/h puede hacerse notar: es buena idea llevar una prenda ligera de abrigo si sales a primera o última hora. En lo térmico, la horquilla 20–26°C sugiere un día cómodo, pero ayuda adaptarse por la noche, cuando la temperatura baja.