Jueves, 25 de junio de 2026. El tiempo en España, según la información de la AEMET (datos municipales públicos), viene marcado por contrastes regionales: calor más intenso en áreas del interior, mientras que en el norte y algunas zonas atlánticas se mantienen cielos variables y con opciones de lluvia. A nivel general, la probabilidad de precipitación aparece más elevada donde domina la nubosidad.

Las temperaturas siguen siendo veraniegas. En el centro peninsular, por ejemplo, se combinan máximas elevadas con noches templadas; en el litoral mediterráneo, el ambiente se mantiene estable con menor riesgo de lluvia. A continuación, repasamos el pronóstico por zonas.

Norte peninsular

En el norte, las nubes reaparecen con fuerza. Bilbao registrará una máxima de 37°C y una mínima de 19°C, con intervalos nubosos con lluvia escasa. El viento del NO a 15 km/h y la probabilidad de lluvia del 95% indican que, aunque no se espera una lluvia intensa, sí puede haber episodios puntuales durante la jornada, en línea con el seguimiento de AEMET.

En la cornisa cantábrica, Coruña, A (otras) se mantiene en un escenario más nuboso: 26°C de máxima y 19°C de mínima, con muy nuboso con lluvia, viento del S a 10 km/h y probabilidad de lluvia del 100%. El día, por tanto, tenderá a la persistencia de cielos cargados.

Centro peninsular

El centro peninsular concentra las temperaturas más altas del conjunto. En Madrid, AEMET sitúa una máxima de 32°C y una mínima de 24°C, con intervalos nubosos con lluvia escasa. El viento SO a 20 km/h y una probabilidad de lluvia del 95% apuntan a que la jornada puede alternar claros y nubes, con riesgo alto de que se produzcan lloviznas o chubascos de escasa entidad.

En Zaragoza, la sensación térmica será más cálida: 39°C de máxima y 24°C de mínima. Se mantiene la misma tendencia de cielo: intervalos nubosos con lluvia escasa, con viento SE a 10 km/h y probabilidad de lluvia del 70%. Es decir, aunque el termómetro se eleva con claridad, AEMET contempla episodios de precipitación más probables que en el litoral mediterráneo.

Sur peninsular

En el sur, el panorama es más estable y con menos incidencia de lluvia. En Ceuta, se esperan 26°C de máxima y 20°C de mínima, con poco nuboso. El viento del O a 30 km/h y una probabilidad de lluvia del 0% apuntan a una jornada seca, con predominio de intervalos despejados y brisa marcada.

En Sevilla, la tendencia continúa: 30°C de máxima y 18°C de mínima, con poco nuboso y viento SO a 20 km/h. La probabilidad de lluvia del 0% confirma ausencia de precipitaciones a lo largo del día según estos datos municipales.

Mediterráneo

El área mediterránea presenta un tiempo relativamente benigno en cuanto a lluvia. En Barcelona, se prevé 32°C como máxima y 24°C como mínima, con poco nuboso. El viento sopla del S a 15 km/h y la probabilidad de lluvia del 0%, por lo que la jornada debería transcurrir sin episodios de precipitación.

En València (otras), el patrón también es de estabilidad: 31°C de máxima y 21°C de mínima, con poco nuboso y viento E a 15 km/h. La probabilidad de lluvia del 0% mantiene el pronóstico en línea con AEMET: día seco y cielo con poca cobertura nubosa.

Islas Baleares

En Palma (islas Baleares), el cielo se mantiene despejado. La previsión indica 34°C de máxima y 23°C de mínima, con despejado. El viento será SO a 20 km/h y la probabilidad de lluvia del 0%. Con estos valores, el día se configura como una jornada principalmente luminosa y estable.

Islas Canarias

En Canarias, el tiempo viene marcado por la nubosidad, aunque con riesgo bajo de lluvia. En Las Palmas de Gran Canaria (otras), se esperan 25°C de máxima y 21°C de mínima, con muy nuboso. El viento N a 20 km/h y una probabilidad de lluvia del 10% sugieren que podrían existir algunos momentos de mayor espesura, pero sin señales claras de precipitación.

Recomendaciones

Si te desplazas por el norte o el centro, ten en cuenta la alta probabilidad de lluvia indicada por AEMET en capitales como Bilbao, Coruña, A, Madrid y Zaragoza , aunque se trate de lluvia escasa.

indicada por AEMET en capitales como y , aunque se trate de lluvia escasa. En el sur, el litoral mediterráneo y Baleares, al ser 0% la probabilidad de lluvia, puedes planificar actividades al aire libre con mayor tranquilidad, manteniendo la atención al viento (especialmente en Ceuta).

la probabilidad de lluvia, puedes planificar actividades al aire libre con mayor tranquilidad, manteniendo la atención al viento (especialmente en Ceuta). En todo el país, la combinación de máximas elevadas y noches templadas aconseja hidratación y protección solar, especialmente en el interior.

En resumen, la jornada del jueves 25 de junio de 2026 presenta un contraste claro: estabilidad y cielo poco nuboso en muchas zonas del sur, mediterráneo y parte de las islas, frente a un norte y un centro con más nubosidad y mayores posibilidades de lluvia, tal como reflejan los datos municipales recopilados de AEMET.