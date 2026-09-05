Se ha celebrado la nueva edición del sorteo de La Primitiva correspondiente al sábado 5 de septiembre de 2026. Los datos oficiales han sido facilitados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y se reproducen a continuación con carácter informativo y administrativo.

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La combinación ganadora y los elementos asociados han sido publicados por la entidad responsable del sorteo y pueden ser verificados en la relación oficial de premios emitida por la citada Administración.

Combinación ganadora de La Primitiva — 5 de septiembre de 2026

03, 12, 19, 31, 45, 47

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Número complementario: 01 · Reintegro: 3 · Joker: 6414438

Escrutinio y categorías de premios de La Primitiva

El escrutinio se ha realizado conforme a las bases del juego reguladas por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Se indican a continuación las categorías de premio establecidas para La Primitiva:

Especial: 6 aciertos más reintegro.

1ª categoría: 6 aciertos.

2ª categoría: 5 aciertos más número complementario.

3ª categoría: 5 aciertos.

4ª categoría: 4 aciertos.

5ª categoría: 3 aciertos.

Reintegro: acierto del número de reintegro.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

La Primitiva se juega eligiendo 6 números entre el 1 y el 49. Los sorteos se celebran los jueves y los sábados, y la apuesta sencilla tiene un coste de 1 euro. Se contempla la posibilidad de añadir la modalidad Joker de forma opcional; para esta jornada el número Joker comunicado ha sido el 6414438. Las apuestas pueden ser validadas mediante los canales habilitados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Los premios podrán ser cobrados conforme a los procedimientos administrativos establecidos, que incluyen la presentación de documento acreditativo de identidad y la validación del boleto en los puntos habilitados. Se dispone de un plazo de 90 días naturales para efectuar el cobro desde la fecha del sorteo. Las retenciones fiscales se practicarán de conformidad con la normativa vigente sobre premios de lotería, aplicándose únicamente sobre importes que superen el umbral de exención determinado por la Agencia Tributaria.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

El sorteo es gestionado por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Se recuerda que otros organismos, como la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), gestionan sorteos distintos con normativa propia. La periodicidad de La Primitiva es semanal, con sorteos programados los jueves y los sábados.

Verificación oficial

Los resultados publicados deberán ser verificados en la lista oficial facilitada por la entidad competente. Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)

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