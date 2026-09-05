Se informa, con datos proporcionados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), del resultado correspondiente a la nueva edición del sorteo de Bonoloto celebrada el sábado 5 de septiembre de 2026. Se ha registrado la combinación ganadora y se publica a continuación la información oficial facilitada por el organismo gestor.

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Se recuerda que la Bonoloto es un sorteo gestionado por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y que no guarda relación con la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), entidad que gestiona otros productos lotéricos distintos.

Combinación ganadora: 17, 23, 32, 33, 36, 42

Complementario: 1

Reintegro: 0

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Escrutinio y categorías de premios de Bonoloto

Se procede a detallar las categorías reconocidas en el sorteo de Bonoloto. La estructura de premios se determina por el número de aciertos conforme a la normativa vigente de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

1ª categoría: 6 aciertos.

2ª categoría: 5 aciertos + complementario.

3ª categoría: 5 aciertos.

4ª categoría: 4 aciertos.

5ª categoría: 3 aciertos.

Reintegro: coincidencia del número de reintegro.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

Se recuerda que en la Bonoloto se seleccionan 6 números entre el 1 y el 49. Se ofrecen distintas modalidades de apuesta, incluidas las apuestas sencillas y combinadas. El coste de la apuesta sencilla queda fijado en 1 € por apuesta, según la información oficial facilitada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Se indica asimismo que, como norma general, los sorteos de Bonoloto se celebran de lunes a viernes.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Se informa que los importes ganados podrán cobrarse en los puntos de venta autorizados y en las entidades colaboradoras de Loterías y Apuestas del Estado. Se podrán cobrar hasta 2.000 € en los puntos de venta; importes superiores deberán ser tramitados en entidades colaboradoras o mediante los procedimientos establecidos por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Los premios caducan a los 90 días naturales desde la celebración del sorteo. Se aplicarán las retenciones fiscales y tributarias conforme a la normativa vigente; se recuerda el umbral exento establecido por la Agencia Tributaria.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

Se recuerda que la Bonoloto se gestiona por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y que constituye uno de los productos regulares del calendario lotérico estatal. Se encuentra sometida a la regulación administrativa y de control propia de las loterías nacionales.

Verificación oficial

Se recomienda verificar cualquier resultado o dato a través de las fuentes oficiales. Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Para información oficial y consultas se remite a: Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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