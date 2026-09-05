La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) ha facilitado los resultados correspondientes a la nueva edición de sus sorteos celebrados el sábado 5 de septiembre de 2026. Los datos que se reproducen a continuación proceden de la propia Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y se ofrecen con carácter informativo y administrativo para facilitar la comprobación de los billetes.

Los resultados fueron obtenidos tras la realización de los últimos sorteos de la jornada de las 12:00 horas. A efectos de cobro, los premios deberán verificarse en los canales oficiales indicados más abajo.

Combinación premiada

Super 11: 02, 03, 07, 12, 13, 15, 25, 34, 35, 42, 44, 46, 49, 54, 59, 63, 67, 75, 76, 85 · Premio Último sorteo del día (12:00).

Triplex de la ONCE: 820 · Premio Último sorteo del día (12:00).

Escrutinio y categorías de premios de ONCE

El escrutinio oficial ha sido publicado por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Los titulares de billetes podrán comprobar la correspondencia de sus boletos en puntos de venta autorizados y en la web oficial de JuegosONCE. El plazo de canje de los premios es de tres meses (90 días naturales) desde la fecha del sorteo, contado desde el 5 de septiembre de 2026.

Super 11

Se comunica la combinación ganadora indicada más arriba para el sorteo de Super 11 celebrado el sábado 5 de septiembre de 2026. Los premios asociados a esta combinación se encuentran disponibles para su comprobación en los canales oficiales de la ONCE. El canje deberá realizarse dentro del plazo establecido de tres meses (90 días naturales) desde la fecha del sorteo.

Triplex de la ONCE

El Triplex correspondiente a la misma jornada ha sido identificado con el número 820 como ganador del último sorteo del día a las 12:00 horas. La verificación del billete deberá efectuarse en los puntos de venta autorizados o a través de la plataforma oficial de JuegosONCE en el plazo indicado.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

Las modalidades de apuesta y la mecánica de determinación de las combinaciones siguen las normas establecidas por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). La información detallada sobre modalidades, precios y procedimientos de participación está disponible en la normativa de la ONCE y en la web oficial de JuegosONCE.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Los premios deberán cobrarse en los puntos autorizados o conforme a los procedimientos administrativos previstos por la ONCE. El plazo de cobro es de tres meses (90 días naturales) desde la fecha del sorteo. Se aplicarán las retenciones fiscales conforme a la normativa vigente; existe un umbral exento según la Agencia Tributaria que será promovido en la gestión administrativa correspondiente.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

Los sorteos son organizados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Se recuerda que otras loterías estatales son gestionadas por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). La periodicidad de los sorteos se ajusta al calendario establecido por la ONCE para cada producto.

Verificación oficial

La comprobación final deberá realizarse siempre en la fuente oficial. Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).

Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).

Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE)

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