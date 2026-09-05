Los resultados del sorteo de la Lotería Nacional celebrado el sábado 5 de septiembre de 2026 han sido publicados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). La nueva edición del sorteo, celebrada en la fecha indicada, ha quedado registrada en las actas oficiales facilitadas por el operador. Los datos aquí recogidos proceden directamente de la comunicación oficial emitida por la citada entidad.

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En este comunicado se expone de forma técnica y administrativa la relación de premios y la información práctica asociada al proceso de cobro y verificación. Se recuerda que la información definitiva y vinculante es la que figura en los documentos oficiales de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Combinación y números premiados

Primer premio: 1500000

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Reintegros (décimo): 3, 5, 6

Escrutinio completo y números premiados del sábado 5 de septiembre de 2026

Se comunica que, según el escrutinio oficial facilitado por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), en el sorteo de la Lotería Nacional celebrado el sábado 5 de septiembre de 2026 figura como primer premio la cuantía indicada anteriormente. No se incorpora información adicional sobre segundo premio en la documentación recibida, por lo que dicho apartado queda omitido en este resumen conforme a los datos oficiales.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

La Lotería Nacional se estructura en billetes divididos en décimos. Cada billete está identificado por un número de cinco cifras y se comercializa en series. Las modalidades de comercialización y el coste de los boletos son establecidos por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y se aplican conforme a la normativa vigente. Tradicionalmente, los sorteos celebrados los jueves suelen ofrecer premios de cuantía menor respecto a los de los sábados, que habitualmente concentran los premios de mayor importe.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Los plazos y procedimientos para la cobro de premios se rigen por la normativa aplicable. Se informa que el plazo para solicitar el cobro de los premios es de 90 días naturales, computados desde el día siguiente al sorteo. Las retenciones fiscales se efectuarán según la normativa vigente y se aplicará el umbral exento establecido por la Agencia Tributaria en cada momento.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

La organización y gestión de este sorteo corresponde a la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Asimismo, se recuerda la existencia de otros operadores autorizados, como la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), que gestionan juegos y sorteos distintos dentro del marco legal español. La periodicidad de los sorteos y sus características operativas son establecidas por el organismo competente.

Verificación oficial

La verificación final de los resultados debe realizarse consultando la documentación oficial de la entidad responsable. Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Consultar resultados oficiales

Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)

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