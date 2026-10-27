MADRID — Profesores contrarios a la política educativa de la Comunidad de Madrid han aprovechado las horas de servicios mínimos de la huelga educativa para proyectar presentaciones a alumnos menores de edad con el fin de animarles a participar en las movilizaciones callejeras. La iniciativa, impulsada por colectivos de docentes y difundida a través de grupos de mensajería interna, incluye llamamientos directos a sumarse a las marchas y a colaborar económicamente con las cajas de resistencia de los huelguistas.

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Según la información publicada, un profesor compartió con cerca de un millar de compañeros un archivo digital de 21 diapositivas titulado «¿Qué ha estado haciendo vuestrx profe cuando estaba de HUELGA?», el cual fue utilizado en horario lectivo durante los servicios mínimos para explicar los motivos del conflicto laboral y repasar las protestas llevadas a cabo desde mediados de octubre.

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Llamamiento a las manifestaciones y compra de merchandising

En el tramo final de la presentación, dirigida expresamente a los menores, se anima a los estudiantes a seguir cuentas de movilización en redes sociales como Instagram y TikTok, a acudir presencialmente a las concentraciones convocadas junto al profesorado y a adquirir productos de merchandising para financiar la caja de resistencia del comité de huelga.

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La utilización de este material en las aulas ha generado controversia, recordando la obligación legal de los centros docentes públicos de garantizar la neutralidad ideológica y el respeto a las opciones morales de las familias, tal como establece la legislación sobre el derecho a la educación.

El conflicto en la enseñanza madrileña, respaldado por diversas organizaciones sindicales y plataformas como Menos Lectivas, mantiene abiertos los paros indefinidos y las tensiones en torno a la gestión de las ratios, las horas lectivas y las condiciones laborales en los centros educativos de la región.