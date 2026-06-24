Miércoles de tele con plan completo: desde informativos y concursos hasta deporte y entrevistas. Si no sabes por dónde empezar, aquí tienes la mejor guía de lo que emiten esta noche en cada cadena (con sus horas) y algunos imprescindibles para no perderte lo más interesante.
La 1
- 20:25 — Aquí la tierra
- 20:55 — Telediario 2
- 21:40 — Teledeporte 2
- 21:45 — La revuelta
- 23:30 — Camino a NY
- 23:45 — Grupo C: Escocia – Brasil
Imprescindibles:
- Teledeporte 2 (21:40): para los que quieren deporte desde el prime.
- La revuelta (21:45): entretenimiento para arrancar la noche con ritmo.
- Camino a NY (23:30): plan más tardío con película.
- Grupo C: Escocia – Brasil (23:45): cita futbolera para cerrar el día.
La 2
- 20:05 — Jeopardy
- 21:00 — Trivial Pursuit
- 21:45 — Cifras y letras
- 22:20 — La historia del grupo Locomía
- 22:20 — Documaster
Imprescindibles:
- Jeopardy (20:05): concurso clásico para calentar motores.
- Trivial Pursuit (21:00) y Cifras y letras (21:45): bloque infalible si te gustan los retos.
- La historia del grupo Locomía (22:20): dosis de música y memoria.
- Documaster (22:20): alternativa documental en paralelo para quien prefiera contenido más serio.
Antena 3
- 20:00 — Pasapalabra
- 21:00 — Antena 3 Noticias 2
- 21:30 — Deportes 2
- 21:35 — Tu tiempo con Roberto Brasero
- 21:45 — El Hormiguero
- 23:00 — ¡Salta!
Imprescindibles:
- Pasapalabra (20:00): concurso de cabecera si quieres jugar desde el sofá.
- El Hormiguero (21:45): cita de entretenimiento casi obligatoria.
- ¡Salta! (23:00): plan de noche para desconectar.
Cuatro
- 20:00 — Noticias Cuatro
- 20:45 — El Desmarque Cuatro
- 21:00 — El tiempo
- 21:15 — First Dates
- 21:40 — Horizonte
- 23:00 — Viajeros Cuatro
Imprescindibles:
- First Dates (21:15): entretenimiento con historias y momentos sorprendentes.
- Horizonte (21:40): formato para ampliar miras después del prime.
- Viajeros Cuatro (23:00): ideal si te apetece plan más relajado y de viaje.
Telecinco
- 20:00 — ¡Allá tú!
- 21:00 — Informativos Telecinco 21:00
- 21:30 — El demarque Telecinco
- 21:40 — El tiempo
- 21:45 — First Dates Summer
Imprescindibles:
- Informativos Telecinco 21:00 (21:00): para estar al día antes de que empiece la segunda parte de la noche.
- First Dates Summer (21:45): el plan de citas para lo más animado de la franja.
- El demarque Telecinco (21:30): para quienes no quieren pasar directo del informativo.
laSexta
- 20:00 — laSexta Noticias 20:00
- 21:00 — laSexta Clave
- 21:20 — laSexta Meteo
- 21:25 — laSexta Deportes
- 21:30 — El Intermedio
- 23:00 — María Galiana será entrevistada por Aimar Bretos
Imprescindibles:
- El Intermedio (21:30): humor y actualidad, perfecta para desconectar pensando.
- laSexta Clave (21:00): antes del debate televisivo del prime, para entrar con contexto.
- laSexta Deportes (21:25): si el deporte también manda en tu tele.
- María Galiana será entrevistada por Aimar Bretos (23:00): entrevista de tarde-noche para cerrar con algo diferente.
¿Con cuál te quedas? Si te gusta mezclar planes, la idea es sencilla: empieza con informativos o concursos y deja las entrevistas y el deporte para el tramo final. Esta noche hay de todo, y solo toca elegir tu ritmo.