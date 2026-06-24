MADRID. El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, ha lanzado una seria advertencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la sesión de control celebrada este miércoles. Rufián ha asegurado que si el jefe del Ejecutivo insiste en mantener el poder con el único objetivo de «resistir», el coste para su formación será devastador: «¿Qué quedará del PSOE cuando todo esto acabe? Gente muy chunga».

Durante su intervención en el pleno extraordinario sobre corrupción, el representante republicano ha urgido a Sánchez a dotar de «contenido» y políticas valientes a la legislatura para que su continuidad en La Moncloa tenga un sentido real. Aunque Rufián ha admitido que no desea un hipotético Gobierno con Alberto Núñez Feijóo como presidente y Santiago Abascal como vicepresidente, ha cuestionado abiertamente el rumbo actual del Ejecutivo.

«Resistir está bien, hay muchísima gente que subsiste gracias a este Gobierno», ha reconocido Rufián, para afear inmediatamente después la postura de limitarse a ser «lo menos malo entre lo malo y no hacer absolutamente nada más». En este sentido, ha exigido medidas urgentes frente a la crisis de la vivienda para «frenar la especulación inmobiliaria de una puñetera vez».

Interrogatorio directo a Sánchez: «¿Ustedes han robado?»

El momento de mayor tensión se ha vivido cuando el portavoz de ERC se ha dirigido directamente a los ojos del presidente para interrogarle sobre el alcance de las tramas de corrupción que salpican a las filas socialistas. Rufián ha puesto sobre la mesa nombres como los de los exsecretarios de Organización José Luis Ábalos y Santos Cerdán, recordando la contundencia de las últimas resoluciones judiciales.

El factor Ábalos: Rufián ha recordado que al exministro Ábalos «le acaban de caer 24 años de cárcel por una trama corrupta», subrayando la enorme influencia que este tenía en el partido. «Su palabra era la palabra de Dios, y para él, Dios era Pedro Sánchez. No me cuente milongas», ha espetado.

Rufián ha recordado que al exministro Ábalos «le acaban de caer 24 años de cárcel por una trama corrupta», subrayando la enorme influencia que este tenía en el partido. «Su palabra era la palabra de Dios, y para él, Dios era Pedro Sánchez. No me cuente milongas», ha espetado. La inacción ante la «España negra»: Aunque el diputado independentista ha reconocido que la Justicia no mide a todos por el igual y que el PSOE sufre una evidente «persecución» por sus pactos con el soberanismo, ha acusado al Gobierno de haber sido cómplice histórico del sistema judicial. «Bienvenidos, los jueces no son seres de luz. Hay una España negra que ha mandado toda la vida y que ustedes han colaborado en tapar».

Autocrítica a la izquierda y reto al Partido Popular

En un ejercicio de autocrítica para el bloque progresista, Rufián ha invitado a reflexionar sobre cuál habría sido la reacción de la izquierda si los investigados por posesión de patrimonios millonarios en joyas —en alusión al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero— fuesen figuras de la derecha como Aznar, Ayuso o los propios Feijóo y Abascal.

Finalmente, el portavoz de ERC ha cerrado su intervención retando al Partido Popular a aclarar su estrategia parlamentaria. Rufián ha desafiado a Feijóo a presentar una moción de censura si de verdad tiene «agallas» y cuenta con los números necesarios, ironizando con que, para tal empresa, la formación de Junts parece estar ya «entregadísima» a darles su apoyo.