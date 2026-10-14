El tenista español avanzó a cuartos de final tras remontar ante Van Zandschulp, pero su triunfo se vio empañado por una advertencia del juez de silla tras perder las formas en pista

El tenista español Rafa Jódar logró este miércoles su clasificación para los cuartos de final del torneo de Shanghái, octavo Masters 1000 de la temporada que se disputa sobre pista dura. El jugador madrileño se impuso al neerlandés Botic van Zandschulp en tres sets con un marcador global de 6-7(4), 6-4 y 6-2. No obstante, el triunfo deportivo del deportista madrileño quedó ensombrecido por la polémica actitud que protagonizó durante el desarrollo del encuentro. En el arranque de la segunda manga, tras desaprovechar una bola de break a su favor, el tenista de 20 años exteriorizó un enfado desmedido y se dirigió de forma impropia a uno de los recogepelotas del torneo, un incidente que derivó en una sanción disciplinaria inmediata en pista.

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La sanción del juez de silla tras las malas formas de Rafa Jódar

La controversia se desencadenó en un momento de máxima tensión del choque sobre la superficie dura asiática. Inmediatamente después de desaprovechar la opción de rotura, Rafa Jódar, visiblemente enfadado, arremetió contra un joven recogepelotas para exigirle el elemento de secado empleando un lenguaje fuera de tono: «¡Dame la puta toalla!».

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La reacción del juez de silla ante el comportamiento del madrileño no se hizo esperar. El árbitro principal procedió a castigar de inmediato al tenista de 20 años con un ‘warning’ por su conducta, una amonestación que lleva aparejada una consecuente multa económica. Durante la aplicación de la amonestación, el colegiado reprendió formalmente al jugador español por su actitud en pista: «Así no, así no hablamos con ellos».

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Remontada deportiva tras corregir la actitud en el encuentro

La reprimenda verbal del árbitro y la posterior sanción disciplinaria provocaron un cambio en el comportamiento del madrileño sobre la pista. Tras recibir el ‘warning’ y la penalización económica, Rafa Jódar logró relajarse y modificó de manera sustancial su trato hacia el personal del torneo y los recogepelotas durante el resto del partido frente al jugador neerlandés.

En el plano estrictamente deportivo, la corrección en su actitud permitió al deportista centrarse de nuevo en el juego sobre la pista dura de Shanghái. Tras ceder el primer parcial en el desempate por 6-7(4), el tenista de 20 años firmó la remontada al adjudicarse la segunda manga por 6-4 y certificar el pase a los cuartos de final del octavo Masters 1000 de la temporada tras dominar el tercer set definitivo con un claro 6-2 frente a Botic van Zandschulp.