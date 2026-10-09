El RB Leipzig – PSV Eindhoven se juega el martes 13 de octubre a las 21:00 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie.
- Partido: RB Leipzig – PSV Eindhoven
- Competición: Champions League, jornada 2
- Fecha: martes 13 de octubre
- Hora: 21:00 (hora peninsular)
- Canal de TV: Pendiente de confirmar
- Estadio: Red Bull Arena (Leipzig)
El RB Leipzig se enfrenta al PSV Eindhoven en la jornada 2 de la Champions League en el Red Bull Arena. El equipo alemán llega a este encuentro en la 32ª posición con 0 puntos tras haber disputado 1 partido, en el que ha anotado 1 gol y recibido 4. Por su parte, el PSV Eindhoven ocupa la 19ª posición con 1 punto en 1 partido, habiendo marcado 1 gol y encajado 1. En sus últimos encuentros, el Leipzig ha sufrido una derrota, mientras que el PSV logró un empate. Ambos equipos buscarán mejorar su situación en la competición.
Así llegan los equipos
- RB Leipzig: 32º con 0 puntos en 1 partidos (1 goles a favor y 4 en contra); en sus últimos 1 partidos: 0 victorias, 0 empates y 1 derrota (resultados: D)
- PSV Eindhoven: 19º con 1 puntos en 1 partidos (1 goles a favor y 1 en contra); en sus últimos 1 partidos: 0 victorias, 1 empate y 0 derrotas (resultados: E)
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