El sorteo de la Bonoloto celebra una nueva edición este miércoles 13 de mayo de 2026. Los jugadores podrán comprobar aquí la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro una vez que Loterías y Apuestas del Estado publique el resultado oficial.

La Bonoloto es uno de los sorteos más seguidos en España por su frecuencia y por la posibilidad de obtener premios en distintas categorías. Para participar, los jugadores deben seleccionar seis números y, tras el sorteo, comparar su boleto con la combinación ganadora.

Resultado de la Bonoloto

La combinación ganadora de la Bonoloto es:

Números: X, X, X, X, X y X

Complementario: X

Reintegro: X

Este artículo se actualizará a partir de las 21:30 horas, cuando se conozca el resultado oficial del sorteo de la Bonoloto.

Cómo comprobar si mi boleto de la Bonoloto está premiado

Para comprobar si un boleto de la Bonoloto ha sido premiado, hay que revisar los seis números de la combinación ganadora, el complementario y el reintegro. Los premios dependen del número de aciertos obtenidos en cada apuesta.

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Los jugadores deben conservar siempre el resguardo original, ya que es el documento válido para reclamar cualquier premio. Los resultados publicados tienen carácter informativo y la única lista válida para el cobro es la emitida por Loterías y Apuestas del Estado.