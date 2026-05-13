Ceuta mira hoy al surtidor con una foto clara del mercado: el precio medio de la Gasolina 95 se sitúa en 1,495 €/l (con un rango entre 1,479 y 1,499), mientras la Gasolina 98 marca un promedio de 1,526 €/l. En diésel, el promedio es de 1,645 €/l, con mínimos en 1,629 y máximos en 1,649. Son 10 estaciones analizadas por el Ministerio para la Transición Ecológica, una referencia útil si quieres ahorrar en cada repostaje.

Si estás decidiendo dónde cargar combustible, estas son las opciones con precios más competitivos hoy, separadas por tipo de carburante. El objetivo: facilitar una elección rápida, sin enredos, y con datos.

Las gasolineras más baratas hoy

Gasolina 95

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.479 €/l

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.479 €/l

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.498 €/l

(AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.498 €/l

(AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.498 €/l

En Gasolina 95, la diferencia entre el mínimo (1,479) y el máximo (1,499) es de 0,020 €/l. Parece poco, pero en un depósito medio puede notarse en el total.

Gasolina 98

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.519 €/l

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.519 €/l

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.528 €/l

(AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.528 €/l

(AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.528 €/l

Para la 98, el abanico es entre el mínimo observado de 1,519 y el máximo del día en torno a 1,526 de media, según el conjunto de estaciones consultadas por el Ministerio para la Transición Ecológica.

Diésel

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.629 €/l

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.629 €/l

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.648 €/l

(AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.648 €/l

(AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.648 €/l

En diésel, los mejores precios del día arrancan en 1,629 €/l. Con un promedio de 1,645 €/l, la clave está en escoger bien: el ahorro por litro frente a los valores más altos puede compensar con un repostaje completo.

Las más caras

Por el lado de las tarifas superiores, la lista de hoy para Gasolina 95 incluye:

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MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): 1.499 €/l

(AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): 1.499 €/l

(AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): 1.499 €/l

Si te encaja por ubicación, no pasa nada, pero si lo que buscas es optimizar el gasto, la diferencia con los mínimos (1,479 €/l en 95) merece la pena tenerla en el radar.

Consejos

Compara por tipo de carburante : 95, 98 y diésel no se mueven igual; mira siempre el surtidor correcto.

: 95, 98 y diésel no se mueven igual; mira siempre el surtidor correcto. Piensa en el total del depósito : una variación pequeña por litro puede traducirse en varios euros con 40–50 litros.

: una variación pequeña por litro puede traducirse en varios euros con 40–50 litros. Prioriza la logística : el mejor precio no sirve de mucho si te obliga a desviarte mucho; calcula ruta y tiempo.

: el mejor precio no sirve de mucho si te obliga a desviarte mucho; calcula ruta y tiempo. Ten en cuenta el contexto: estos datos proceden del Ministerio para la Transición Ecológica y reflejan el mercado del día, con 10 estaciones analizadas.

Si quieres, puedo prepararte una tabla práctica para comparar rápido (95/98/diésel) según tu zona o tu ruta habitual por Ceuta, usando estos mismos precios.