Jueves, 14 de mayo de 2026. España amanece con un tiempo bastante contrastado entre el interior, el norte y el arco mediterráneo, mientras que en el litoral atlántico y algunas zonas del norte la nubosidad y la lluvia ganan protagonismo. Los datos que siguen proceden de AEMET, a partir de registros municipales públicos por capital.

De forma general, las temperaturas se mueven en rangos de valores suaves a agradables para la época, con máximas que van desde los 16°C en el norte hasta los 27°C en el sur, y mínimas que oscilan entre 9°C y 18°C según la zona. Viento moderado en varias capitales y probabilidades de precipitación muy variables: desde 0% en algunos puntos hasta 100% donde el cielo está más cargado.

Norte peninsular

En el norte, la jornada viene marcada por la inestabilidad. Bilbao registra máx 16°C y mín 10°C, con un cielo muy nuboso con lluvia; el viento sopla del O a 20 km/h y la probabilidad de lluvia es 100%. En este contexto, la sensación térmica puede verse condicionada por el carácter húmedo de la jornada.

Algo similar se observa en Coruña (A), con máx 16°C y mín 13°C. Allí el cielo aparece cubierto con lluvia, el viento es del N a 15 km/h y la probabilidad de lluvia vuelve a ser 100%. Es una situación coherente con un flujo que mantiene el cielo cerrado y la precipitación como protagonista.

Centro peninsular

En el centro, predomina el tiempo relativamente estable. Madrid presenta máx 20°C y mín 9°C, con condiciones despejadas. El viento sopla del O a 20 km/h y la probabilidad de lluvia es 0%, lo que apunta a una jornada sin precipitaciones en la capital.

En Zaragoza el cielo está muy nuboso, aunque con menor intensidad prevista de lluvia según los porcentajes disponibles: máx 21°C y mín 11°C, viento del NO a 25 km/h y probabilidad de lluvia 20%. En conjunto, la nubosidad será el factor más relevante, con un grado de inestabilidad moderado.

Sur peninsular

El sur se presenta más benigno y con mayor estabilidad. En Ceuta se esperan máx 22°C y mín 16°C, con poco nuboso. El viento sopla del O a 20 km/h y la probabilidad de lluvia es 0%, de modo que la jornada debería transcurrir con escasas molestias por precipitaciones.

En Sevilla las máximas alcanzan un punto más alto: máx 27°C y mín 12°C. El cielo aparece despejado, el viento es del NO a 5 km/h —muy flojo en comparación con otras capitales— y la probabilidad de lluvia vuelve a ser 0%. Temperatura agradable para las horas centrales, con un ambiente que tenderá a ser más seco por la ausencia de lluvia.

Mediterráneo

En el litoral mediterráneo, la nubosidad es variable y las precipitaciones no parecen generalizarse. Barcelona tendrá máx 23°C y mín 14°C, con intervalos nubosos. El viento es del O a 15 km/h y la probabilidad de lluvia es 10%, un valor bajo que sugiere que el riesgo de chubascos será limitado.

Más al sur, en València (otras), se esperan máx 26°C y mín 15°C con intervalos nubosos. El viento sopla del SE a 20 km/h y la probabilidad de lluvia es 30%. Aquí el porcentaje es algo mayor que en Barcelona, por lo que conviene mantener cierta previsión, aunque no indica una situación plenamente lluviosa.

Islas Baleares

En Palma (islas Baleares), el día combina temperaturas moderadas con mayor presencia de nubosidad y posibilidad de lluvia. Se registran máx 24°C y mín 17°C, con intervalos nubosos. El viento sopla del NO a 20 km/h y la probabilidad de lluvia asciende al 45%, de forma que no se descarta que en algún momento aparezcan chubascos.

Con estos datos, el ambiente puede alternar claros y nubes, pero el factor a vigilar es la precipitación intermitente, especialmente si se planean actividades al aire libre durante las horas de mayor actividad atmosférica.

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Islas Canarias

En el archipiélago canario, el patrón cambia hacia una situación con lluvia en la jornada. Para Las Palmas de Gran Canaria (otras) se esperan máx 23°C y mín 18°C, con cielo muy nuboso con lluvia escasa. El viento es del N a 30 km/h y la probabilidad de lluvia es 100%, lo que indica que la lluvia está “en el escenario” aunque sea de carácter escaso.

En Canarias, además, el viento más notable puede influir en la sensación de frescor, por lo que conviene prestar atención a la planificación de salidas y desplazamientos, sobre todo en zonas expuestas.

Recomendaciones

Renueva el equipamiento : en el norte y noroeste (Bilbao, Coruña) y en Las Palmas, la lluvia está muy probable según AEMET.

: en el norte y noroeste (Bilbao, Coruña) y en Las Palmas, la lluvia está muy probable según AEMET. Planifica por zonas : Madrid y Sevilla apuntan a jornada sin lluvia (0%), mientras Zaragoza y València mantienen porcentajes moderados.

: Madrid y Sevilla apuntan a jornada sin lluvia (0%), mientras Zaragoza y València mantienen porcentajes moderados. Atención al viento: habrá rachas relevantes en algunas capitales (p. ej., Las Palmas con 30 km/h o Zaragoza con 25 km/h).

En resumen, 14 de mayo de 2026 dibuja un mapa meteorológico desigual: cielos despejados en el centro y sur, nubosidad con baja a moderada probabilidad de lluvia en el mediterráneo y Baleares, y un norte más húmedo con lluvia muy probable. Si vas a moverte por varias regiones, ten en cuenta que la situación cambia por comarcas, tal y como reflejan las observaciones por capital recopiladas de AEMET.