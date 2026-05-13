El ministro José Manuel Albares y su homólogo saudí, el príncipe Faisal bin Farhan, firman en Madrid un mecanismo de coordinación permanente que abarca desde la defensa hasta la seguridad energética.

MADRID – Las relaciones diplomáticas entre España y Arabia Saudí han alcanzado hoy su máximo histórico. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y el ministro de Exteriores saudí, el príncipe Faisal bin Farhan al Saud, han anunciado este miércoles la elevación del vínculo bilateral al rango de «asociación estratégica», un estatus reservado a los aliados más estrechos.

Tras una reunión en la sede del Ministerio en Madrid, ambos mandatarios han coincidido en que la relación atraviesa su «mejor momento», marcando una hoja de ruta común ante la inestabilidad en Oriente Medio.

Un nuevo Consejo de Coordinación

El eje central de este acuerdo es la creación del Consejo de Asociación Estratégica, un mecanismo que institucionaliza la cooperación en áreas críticas:

Seguridad y Defensa: Coordinación en política regional y lucha contra amenazas comunes.

Coordinación en política regional y lucha contra amenazas comunes. Economía e Inversión: Fomento de intercambios comerciales y proyectos de transporte y energía.

Fomento de intercambios comerciales y proyectos de transporte y energía. Diplomacia: Acuerdo de exención recíproca de visados para pasaportes diplomáticos y de servicio.

Acuerdo de exención recíproca de visados para pasaportes diplomáticos y de servicio. Cultura: Refuerzo de los lazos educativos y sociales entre ambas naciones.

Oriente Medio: Apoyo mutuo y desescalada

La comparecencia ha estado marcada por la delicada situación geopolítica. Albares ha reiterado la «solidaridad» de España con Arabia Saudí ante los recientes ataques «indiscriminados e injustificados» sufridos desde Irán, alabando la postura «prudente y responsable» de Riad frente a la escalada bélica.

Ambos ministros han abogado por consolidar los altos el fuego en Gaza y Líbano, reafirmando su compromiso con la solución de los dos Estados y el reconocimiento de Palestina. Además, han coincidido en la urgencia de garantizar que la navegación por el Estrecho de Ormuz sea «libre, segura y sin cánones».

«Reconocemos el liderazgo decidido de Arabia Saudí en favor de la paz. Su papel es absolutamente central para la estabilidad del Golfo y a nivel global», ha subrayado Albares.

Mirada puesta en 2030

Por su parte, el príncipe Faisal bin Farhan ha destacado que este paso consolidará especialmente la cooperación económica. En este contexto, España ha confirmado su participación en la Expo 2030 de Riad, un evento clave para la estrategia de apertura internacional del reino saudí al que el presidente Pedro Sánchez ya ha confirmado su asistencia.

Esta nueva alianza estratégica sitúa a España en una posición de privilegio para participar en los grandes proyectos de infraestructuras y energía del país árabe, a la vez que refuerza su papel como interlocutor europeo en el mundo árabe.