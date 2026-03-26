Compruebe los décimos agraciados en el sorteo ordinario celebrado este jueves, con un primer premio dotado de 300.000 euros a la serie y un segundo premio de 60.000 euros

La Lotería Nacional ha celebrado este jueves 26 de marzo de 2026 su tradicional sorteo ordinario, una cita habitual con la suerte que cada semana reparte importantes cuantías económicas en toda la geografía española. Los bombos de Loterías y Apuestas del Estado han dictado sentencia en una jornada que genera una gran expectación entre los participantes, quienes podrán conocer la combinación ganadora y el reparto completo de premios a partir de las 21:30 horas.

Como es norma en este tipo de emisiones de jueves, el sorteo consta de seis series de 100.000 billetes cada una. La estructura de premios destaca por su primer premio de 30.000 euros al décimo, seguido de un segundo premio de 6.000 euros al décimo, además de las extracciones de cuatro, tres y dos cifras, y los correspondientes reintegros que garantizan la devolución de lo jugado.

Cuadro de honor y números premiados

Los resultados correspondientes al sorteo de hoy, jueves 26 de marzo, se detallan a continuación con los principales números agraciados:

Primer Premio: El número premiado con 300.000 euros a la serie ha sido el XXXXX .

El número premiado con 300.000 euros a la serie ha sido el . Segundo Premio: El número que ha obtenido el segundo premio, de 60.000 euros a la serie, es el XXXXX .

El número que ha obtenido el segundo premio, de 60.000 euros a la serie, es el . Reintegros: Los décimos cuya última cifra coincida con las siguientes extracciones especiales obtendrán la devolución del importe: X, X y X.

Extracciones especiales y terminaciones

Más allá de los grandes premios, el sorteo de la Lotería Nacional del 26 de marzo ha dejado los siguientes resultados en las extracciones de cifras:

Cuatro cifras: Los décimos terminados en XXXX , XXXX , XXXX y XXXX están premiados con 750 euros a la serie.

Los décimos terminados en , , y están premiados con 750 euros a la serie. Tres cifras: Las terminaciones en XXX , XXX , XXX , XXX , XXX , XXX y XXX perciben 150 euros a la serie.

Las terminaciones en , , , , , y perciben 150 euros a la serie. Dos cifras: Los números acabados en XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX y XX obtienen 60 euros a la serie.

Plazos y verificación de premios

Los ganadores disponen de un plazo de caducidad de tres meses para reclamar sus premios, contando desde el día siguiente a la celebración del sorteo. Es importante recordar que los premios que superen los 40.000 euros están sujetos a una retención del 20% por parte de la Agencia Tributaria.

Asimismo, se informa a los lectores de que los resultados definitivos estarán disponibles a partir de las 21:30 horas. Este medio de comunicación no se hace responsable de los resultados que los usuarios consulten en fuentes que no sean las oficiales. Para una verificación definitiva y segura, se recomienda acudir a los puntos de venta autorizados o consultar la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado.