Compruebe la combinación ganadora del sorteo europeo de Loterías y Apuestas del Estado y descubra si su boleto ha sido premiado con el sueldo de 20.000 euros al mes durante 30 años

Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado este jueves, 26 de marzo de 2026, una nueva edición del sorteo de Eurodreams. Esta lotería de ámbito europeo, que tiene lugar cada lunes y jueves a las 21:00 horas, ofrece a los participantes la posibilidad de obtener importantes premios en metálico, destacando sus atractivos pagos mensuales a largo plazo.

Combinación ganadora de Eurodreams

Los números premiados en el sorteo de Eurodreams de hoy jueves son los siguientes:

Números: 11, 14, 30, 32, 34 y 39

11, 14, 30, 32, 34 y 39 Sueño: 5

Cómo funciona el sorteo y países participantes

El funcionamiento de Eurodreams destaca por su sencillez y accesibilidad para los apostantes. Cada jugador debe seleccionar seis números principales dentro de una tabla que comprende del 1 al 40. Posteriormente, se debe elegir un número adicional, denominado ‘sueño’ (dream), de una tabla numerada del 1 al 5.

Este sorteo cuenta con una dimensión internacional, integrando la participación de diversos países del continente. Además de España, forman parte de esta red europea de loterías Portugal, Francia, Irlanda, Reino Unido, Bélgica, Austria, Suiza y Luxemburgo. El coste de cada participación para intentar acceder a las distintas categorías de premios es de 2,50 euros.

Estructura de premios: del reintegro al gran sueldo mensual

Eurodreams establece un total de seis categorías de premios que varían en función de los aciertos obtenidos en el boleto. En el escalafón más sencillo se encuentra el reintegro, mediante el cual se devuelve al usuario el importe íntegro del billete (2,50 euros). A partir de ahí, las cuantías fijas se distribuyen en importes de 5 euros, 40 euros y 120 euros.

Sin embargo, el principal reclamo de este sorteo reside en sus dos categorías superiores, diseñadas bajo la modalidad de pagos recurrentes:

Segundo premio mayor: Un sueldo de 2.000 euros al mes durante cinco años, lo que supone un montante total de 120.000 euros.

Un sueldo de 2.000 euros al mes durante cinco años, lo que supone un montante total de 120.000 euros. Primer premio (‘La joya de la corona’): Una asignación de 20.000 euros al mes durante 30 años. Este premio máximo alcanza una cifra total de 7.200.000 euros.

Es importante recordar que los resultados oficiales se publican a partir de las 21:00 horas. Asimismo, se advierte de que la única lista oficial válida con carácter vinculante es la proporcionada por la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado.