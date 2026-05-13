El Cupón Diario de la ONCE celebra este miércoles 13 de mayo de 2026 un nuevo sorteo. El número ganador y la serie premiada se podrán consultar cuando la ONCE publique el resultado oficial.

Este sorteo, que se celebra de lunes a jueves, reparte un premio principal al número y serie ganadores, además de premios secundarios para los cupones que coincidan con parte de la numeración.

Resultado del Cupón Diario de la ONCE

El número premiado en el Cupón Diario de la ONCE es:

Número: X

Serie: X

Este artículo se actualizará a partir de las 21:25 horas, cuando se conozca el resultado oficial del Cupón Diario de la ONCE.

Cómo comprobar si mi cupón de la ONCE está premiado

Para comprobar si un cupón de la ONCE ha sido premiado, los jugadores deben revisar el número ganador y la serie correspondiente al sorteo. El premio principal corresponde al cupón que coincide con las cinco cifras y la serie premiada.

También existen premios menores para los cupones que coinciden con las últimas, primeras o varias cifras del número ganador, según la estructura oficial de premios de la ONCE.

Los resultados publicados tienen carácter informativo. La única lista válida para el cobro de premios es la emitida por la ONCE.